Elon Musk es declarado responsable de fraude en la compra de Twitter, por un Tribunal en San Francisco

El empresario estadounidense habría afectado el precio de la venta con declaraciones públicas durante el proceso de compra

Elon Musk, responsable de fraude en la compra de Twitter | Reuters

Un jurado federal en San Francisco, California declaró a Elon Musk responsable por reclamos de accionistas de Twitter que lo acusaron de afectar el precio de la acción para renegociar o romper la compra de la empresa en 2022. El caso se centró en la operación de 44 mil millones de dólares que Musk cerró meses después, y la definición de los daños quedó para una fase posterior.

Los demandantes señalaron que el empresario emitió mensajes sobre la cantidad de cuentas falsas y spam en Twitter, ahora X, en un momento en que el mercado seguía de cerca la compra. La defensa sostuvo que sus declaraciones respondían a una inquietud real sobre los bots y anunció que buscará revertir el veredicto en apelación.

¿Qué pasó con Elon Musk y la compra de Twitter?

El litigio revisó tres declaraciones hechas por Musk después de pactar la compra en abril de 2022, y el jurado lo encontró responsable por dos de ellas. Una fue el mensaje en el que afirmó que la operación estaba “temporalmente en pausa” hasta confirmar que las cuentas falsas representaban menos de 5% de los usuarios; la otra fue la afirmación de que ese porcentaje podía ser mayor a 20% y que la adquisición no podía seguir sin una prueba de Twitter sobre ese dato.

El jurado también concluyó que los accionistas no probaron un reclamo separado sobre una maniobra general para defraudarlos, aunque sí abrió la puerta a una indemnización. Según reportes del caso, los abogados de los accionistas estimaron que la cifra podría rondar entre 2.1 y 2.5 mil millones de dólares, mientras que el grupo afectado abarca a inversionistas que vendieron acciones entre el 13 de mayo y el 4 de octubre de 2022; Musk completó la compra en octubre de ese año y después cambió el nombre de Twitter a X.

Twitter: ¿En qué otras polémicas ha estado involucrado Elon Musk?

Además de este juicio, Musk ha enfrentado otros procesos por declaraciones ligadas a mercados y a sus empresas. Reuters recordó el juicio de 2023 en San Francisco por el mensaje de 2018 sobre “funding secured” para sacar a Tesla de bolsa, así como la disputa en Delaware por su paquete de compensación en Tesla.

También mantiene un frente con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por la demora en revelar sus primeras compras de acciones de Twitter en 2022, un caso que entró en conversaciones de arreglo este mes. A eso se suma su actividad política en X y en otros espacios, un factor que fue vinculado por reportes de prensa con la caída de ventas de Tesla en mercados de Europa durante 2025.

¿Quién es Elon Musk?

Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, y construyó su carrera en sectores como pagos digitales, autos, espacio, redes y desarrollo de inteligencia artificial. Estudió economía y física en la Universidad de Pensilvania, participó en la creación de PayPal, fundó SpaceX y pasó a ser una figura central en Tesla antes de comprar Twitter en 2022.

En la actualidad, Musk sigue ligado a Tesla, SpaceX, X, xAI, Neuralink y The Boring Company. Forbes lo colocó en el primer lugar de su lista global de multimillonarios de 2026 y, en febrero de este año, SpaceX informó la adquisición de xAI en una operación valuada en alrededor de 1.25 billones de dólares, movimiento que volvió a colocarlo en el centro de la conversación pública y empresarial.

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