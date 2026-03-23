Malacateco vs Aurora, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Malacateco y Aurora por la jornada 15 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo! Hoy seguimos la acción de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala con un duelo interesante: Malacateco recibe a Aurora FC en el Estadio Santa Lucía. Ambos equipos llegan con la intención de sumar puntos y mejorar su posición en la tabla, lo que promete un partido disputado de principio a fin.

Malacateco enfrentan un momento complicado tras la salida de su entrenador Roberto Montoya y la derrota 1-0 ante Mictlán en la jornada anterior. Con 12 puntos, el equipo ocupa la última posición y buscará aprovechar su localía para corregir errores defensivos y generar opciones de gol que le permitan retomar la confianza.

Por su parte, Aurora FC llega tras perder 1-0 frente a Guastatoya y acumula 14 unidades. El conjunto capitalino quiere sumar en este enfrentamiento directo para alejarse de la zona baja de la tabla. Buscará mantener solidez defensiva y ser efectivo en ataque para recuperar terreno y mantenerse competitivo en la lucha por los puntos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Malacateco vs Aurora hoy domingo 22 de marzo de 2026?

El encuentro entre Malacateco y Aurora está programado para el domingo 22 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el Estadio Santa Lucía.

Malacateco vs Aurora: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 15 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports, solo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Malacateco vs Aurora: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Malacateco no cuenta con futbolistas suspendidos, mientras que Aurora no tendrá disponible a Jairo Soriano tras ser expulsado en la última fecha. Se estima que Minor Díaz y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco : Miguel Jiménez, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales, Kevin Ramírez, Joshua Trigueño, Andy Soto, Gabino Vásquez, Dilan Palencia, Luis Martínez, Byron Angulo. DT : Minor Díaz.

: Miguel Jiménez, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales, Kevin Ramírez, Joshua Trigueño, Andy Soto, Gabino Vásquez, Dilan Palencia, Luis Martínez, Byron Angulo. : Minor Díaz. Aurora: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Allan García, José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Nicolás Lovato, Gabriel Grajeda, Daniel Baján. DT: Saúl Phillip.

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