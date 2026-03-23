Julián Araujo vuelve al Bournemouth tras lesionarse con el Celtic

El entrenador del Celtic, Martin O’Neill, menciona que el futbolista mexicano sufrió de una molestia muscular durante la semana

Julián Araujo regresa al Bournemouth por lesión. | Imágenes de acción vía REUTERS

Julián Araujo dejó la concentración del Celtic y volvió al Bournemouth para continuar con el tratamiento de la lesión que frenó su actividad en Escocia. El lateral mexicano ya está en Inglaterra bajo supervisión de su club de origen, en un movimiento que también lo aparta, por ahora, de la pelea por minutos en el cierre de la temporada.

La información surgió después de una rueda de prensa en la que el entrenador del Celtic explicó que el futbolista no estará disponible en el corto plazo. Martin O’Neill señaló que Araujo “está fuera” y que se encuentra en Bournemouth para recuperarse, además de reconocer que no tiene certeza sobre si alcanzará a volver para el siguiente partido ante Dundee. O sea, el club no tiene una fecha definida para su regreso.

El mexicano podría presentar una lesión muscular en el muslo tras disputar 120 minutos ante Rangers en los cuartos de final de la Copa de Escocia. Esta situación obligó al jugador a cambiar su plan de trabajo y a trasladar su rehabilitación al Bournemouth.

La baja también tiene efecto en la selección mexicana, pues Julián Araujo no entró en la convocatoria de Javier Aguirre para la fecha FIFA de marzo, en la que México tiene amistosos ante Portugal y Bélgica. Su ausencia llega en una etapa en la que el cuerpo técnico sigue revisando opciones por la banda derecha rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Para Araujo, esta lesión corta el ritmo que intentaba recuperar fuera de la Premier League. El préstamo al Celtic tenía como objetivo darle minutos que no había encontrado en Bournemouth. La apuesta apunta a darle continuidad en un club con partidos de liga y copa, pero la lesión cambió el escenario en un tramo del calendario en el que buscaba recuperar terreno tanto a nivel de club como de selección.

En el caso del Celtic, la salida temporal del mexicano abre una duda en una posición que ya tenía carga de partidos. Araujo se perdió los dos encuentros más recientes del equipo escocés. Esta pausa da un poco de margen para la recuperación, pero no asegura su vuelta de inmediato.

El paso de Araujo por Escocia comenzó en enero, cedido desde el Bournemouth para sumar actividad, luego de un periodo con pocos espacios en Inglaterra. La lesión, sin embargo, cambió el foco: ahora la prioridad es completar la rehabilitación y volver a competir antes de que el calendario entre en una fase más cerrada. Por ahora, Julián Araujo ya trabaja de nuevo en Bournemouth y no hay una fecha oficial para su retorno con Celtic. Para el defensa mexicano, las siguientes semanas serán clave, no solo por su presente en clubes, sino también por el margen que queda para meterse otra vez en la conversación de la selección mexicana.

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