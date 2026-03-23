Hoy No Circula este 24 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el martes en CDMX y Edomex?

Pon atención a todas y cada una de las restricciones que hay para este martes para los autos con engomado rosa

¿Qué autos no circulan este martes? | Reuters

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) que busca reducir los niveles de contaminación atmosférica. Su operación limita la circulación de ciertos vehículos según el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación. Con esta estrategia, las autoridades pretenden disminuir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, una de las áreas con mayor carga vehicular del país. Desde su puesta en marcha en 1989, el esquema ha sido modificado para incorporar nuevas disposiciones, excepciones y lineamientos ante contingencias ambientales.

Para el martes 24 de marzo de 2026, el Hoy No Circula funcionará de manera regular, por lo que algunos automóviles deberán acatar las restricciones en el horario correspondiente. No obstante, estas disposiciones pueden cambiar si las condiciones ambientales o los niveles de contaminación obligan a activar una contingencia. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene un monitoreo constante de la calidad del aire y, en caso necesario, informa sobre medidas extraordinarias. Por ello, se aconseja consultar los avisos oficiales antes de salir, con el fin de evitar contratiempos, multas o sanciones.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el martes 24 de marzo de 2026 y cuáles sí?

El programa Hoy No Circula contempla restricciones puntuales para determinados vehículos con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para los martes, la medida se aplica principalmente a los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2, los cuales no pueden circular dentro del horario definido por las autoridades ambientales.

Sin embargo, el esquema también considera diversas excepciones. Quedan fuera de esta limitación los vehículos con holograma doble cero o cero, así como los autos eléctricos e híbridos. De igual forma, pueden transitar las unidades de emergencia y los vehículos con placas para personas con discapacidad. Aun con estas salvedades, es importante que cada conductor confirme que su automóvil cumple con las disposiciones vigentes para evitar multas o sanciones.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula es una disposición extraordinaria que entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental fase 1 en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta medida se aplica cuando contaminantes como el ozono o las partículas PM2.5 y PM10 superan los límites considerados seguros para la población. Ante ese panorama, las autoridades endurecen las restricciones a la circulación vehicular para tratar de reducir las emisiones.

Estas contingencias suelen registrarse en temporadas con condiciones atmosféricas desfavorables, entre ellas la inversión térmica, además de la intensa actividad vehicular en la región. La finalidad es disminuir la exposición de la población a contaminantes que pueden representar un riesgo para la salud. La medida puede levantarse cuando mejora la calidad del aire, aunque también puede extenderse si persisten los altos niveles de contaminación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los automovilistas que incumplan con las restricciones del programa Hoy No Circula se exponen a una multa económica. La sanción por violar esta medida ambiental suele ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un pago aproximado de entre 2,074.8 y 3,112.2 pesos, según lo determine la autoridad correspondiente.

Además del castigo económico, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, conocido como corralón. En estos casos, el propietario no solo debe cubrir la multa, sino también los gastos por arrastre y resguardo de la unidad para recuperarla. Por ello, las autoridades recomiendan consultar previamente las restricciones vigentes y respetar el programa para evitar sanciones y contratiempos.

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