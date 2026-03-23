La impactante cifra económica que perdió Guatemala tras no jugar ante España

La planificación inicial contemplaba disputar dos encuentros internacionales, pero una restricción reglamentaria impidió completar esa agenda.

Guatemala jugará un solo amistoso | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala dejó de percibir un ingreso importante tras no concretar un partido amistoso frente a España durante la última fecha FIFA. La planificación inicial contemplaba disputar dos encuentros internacionales, pero una restricción reglamentaria impidió completar esa agenda. Como resultado, el equipo chapín se quedó con un solo compromiso en la ventana.

La Federación de Fútbol de Guatemala había priorizado la posibilidad de enfrentar a Argentina en Sudamérica. Sin embargo, la normativa de FIFA prohíbe disputar partidos en distintos continentes dentro de una misma fecha FIFA, lo que llevó a la cancelación de ese encuentro. Esta situación alteró por completo la planificación deportiva y comercial.

Una oportunidad económica que no se concretó

Antes de esta decisión, Guatemala había recibido una propuesta para enfrentar a España en Europa. Según informó La Pizarra GT, la oferta incluía un pago de aproximadamente 250 mil dólares, además de cubrir gastos logísticos como transporte, hospedaje y alimentación para la delegación. Este escenario representaba un ingreso significativo para la federación.

La dirigencia optó por avanzar con la negociación del partido ante Argentina, dejando en pausa la opción europea. Sin embargo, al confirmarse la imposibilidad de disputar ambos encuentros, ya no hubo margen para retomar el acuerdo con España.

Posteriormente, el seleccionado español reorganizó su calendario y cerró un amistoso con otro rival, lo que dejó sin opciones a Guatemala de reactivar la negociación. De esta manera, la oportunidad económica quedó descartada en ese mismo periodo internacional.

Desde el punto de vista financiero, la pérdida de este ingreso representa un impacto para la federación, especialmente en un contexto donde los amistosos internacionales son una fuente relevante de recursos. Estos partidos no solo generan ingresos directos, sino también visibilidad y oportunidades deportivas.

En lo deportivo, Guatemala también perdió la posibilidad de medirse ante un rival europeo de alto nivel. Este tipo de encuentros suelen aportar experiencia y evaluación competitiva para el cuerpo técnico y los jugadores.

La situación deja en evidencia la importancia de la planificación en fechas FIFA. Las decisiones estratégicas, tanto deportivas como económicas, pueden influir de manera directa en el desarrollo y proyección de una selección nacional.

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