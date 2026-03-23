Las Cenicientas desaparecen bajo una montaña de billetes

Por segundo torneo consecutivo se ven contadas sorpresas en el torneo de básquetbol de la NCAA

Dos años sin sorpresas en March Madness | Jared C. Tilton / Getty Images via AFP

El torneo de básquetbol de la NCAA suele estar definido por las Cenicientas. Esas escuelas que, con todo respeto, nadie puede ubicar en el mapa y terminan tumbando a un gigante. David contra Goliath. Algunos lo hicieron por un partido (Princeton contra UCLA, UMBC sobre Virginia, Lehigh de CJ McCollum ante Duke, Santa Clara de Steve Nash ante Arizona, Middle Tennessee ante Michigan State, Yale contra Auburn, Oral Roberts a Ohio State y un largo etcétera). Hubo algún grupo que logró tumbar a un par de titanes (Saint Peter’s en 2022, Davidson de Stephen Curry en 2008, el Final Four de VCU en 2011 y el de George Mason en 2006, Butler perdiendo la final en el último tiro de Gordon Hayward, NC State de Jimmy Valvano y Villanova de Rollie Massimino fueron campeones…)

Esto pareciera ser cosa del pasado, porque llevamos dos años distintos de una historia distinta.

Los grandes favoritos están dominando March Madness. El año pasado, por segunda vez desde que hay siembras en el torneo, el Final Four fue monopolizado por los número 1 de cada región. Este año, la tendencia contra las sorpresas sigue, ya que solo 9 underdogs ganaron un partido en las primeras dos rondas, la segunda menor cantidad desde el otro año de puros #1 en las semifinales nacionales, 2008.

La razón es el cambio en el ecosistema del deporte universitario. Cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó la ley que permite pagar a los atletas, le quitó la posibilidad a los programas menos poderosos de retener algunos jugadores clave, que solían quedarse varios años y liderar equipos de veteranos, con experiencia, que le hacían la vida de cuadritos a los jóvenes futuros NBA de los programas de mayor tradición. Esto ya no se está dando porque las bolsas de dinero son más grandes en otro lado.

Esto se está pareciendo más a la rama femenil, en la que la brecha entre las favoritas y el resto es enorme. Lo vemos también en el Draft de la NBA: hubo un jugador fuera de las cinco conferencias principales en 2025 (Cedric Coward, de Washington State) y dos en 2024 (DaRon Holmes de Dayton y Dillon Jones de Weber State); un año antes, hubo cuatro.

Vean los equipos en el Sweet 16: ningún equipo ‘pequeño’. Sí, Texas es un número 11, pero es la escuela con el mayor presupuesto de toda la NCAA; distan de ser las ‘hermanitas de la caridad’. El otro sembrado bajo es Iowa, un noveno. El resto son escuelas del Big Ten, Big 12, SEC, ACC o Big East, las potencias tradicionales del baloncesto universitario. Puro Goliath, David no está.

Cenicienta lleva dos años sin ser invitada a quedarse hasta tarde en el Gran Baile, pero esto no necesariamente es algo malo. Vimos partidazos definidos en el último segundo en la Ronda de 32: St. John’s ante Kansas, Vanderbilt contra Nebraska y Iowa tumbando el primer sembrado del Sur, los campeones reinantes Florida Gators. El Final Four del 2025 fue uno de los mejores de la historia. Solo un partido del Sweet 16 pinta disparejo (Michigan ante Alabama), con línea de doble dígito.

Puede que se pierda el romanticismo y parte de la esencia de March Madness, pero el cambio puede que no sea malo.

Así se jugará el Sweet 16 de March Madness 2026

Estos son los partidos de las semifinales regionales del torneo de básquetbol varonil de la NCAA:

Jueves 26 de marzo # 11 Texas vs #2 Purdue | 17:10 horas CDMX | Región Oeste #9 Iowa vs #4 Nebraska | 17:30 horas CDMX | Región Sur #4 Arkansas vs #1 Arizona | 19:45 horas CDMX | Región Oeste #3 Illinois vs #2 Houston | 20:05 horas CDMX | Región Sur

Viernes 27 de marzo #5 St. John’s vs #1 Duke | 17:10 horas CDMX | Región Este #4 Alabama vs #1 Michigan | 17:35 horas CDMX | Región Medio Oeste #3 Michigan State vs #2 UConn | 19:45 horas CDMX | Región Este #6 Tennessee vs #2 Iowa State | 20:10 horas CDMX | Región Medio Oeste



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