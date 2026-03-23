Los guerreros mexicanos del flag football buscan la plaza olímpica

Tanto la rama varonil como la femenil lucharán por el boleto a los Juegos Olímpicos los Angeles 2028, en el Campeonato Mundial de Dusseldorf, el próximo mes de agosto

La Federación de este deporte asegura tener amplias posibilidades | @Conade

México tiene a sus 18 mejores guerreros en la selección varonil y femenil del flag football que tendrán en mayo juegos de preparación en España y en Austria porque de estos saldrán los 12 de cada rama que irán en agosto a buscar la plaza olímpica en el Campeonato Mundial de Dusseldorf.



“Vemos muchas posibilidades en nuestros equipos, estamos no confiados, ni preocupados sino ocupados en que esto se logre de esta manera. En España solo tendremos el juego con ellos, pero en Austria estamos buscando un cuadrangular, algo que se pueda armar bien y que daremos a conocer más adelante”, dijo César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano.



La selección femenil está conformada por Diana Flores, Allison Salazar, Alondra Ramírez, Ana Aguayo, Andrea Petrone, Andrea Martínez, Angela Funes, Daniela Grajeda, Haniel Reza, Kentya Morales, Melisa Paredes, Mónica Rangel, Montserrat García, Silvia Contreras, Sofía Garduño, Tania Rincón, Victoria Chávez y Ximena Cuate.



En los varones están: Alberto Villegas, Ángel Váldez, Christopher Cardona, Damián Chirinos, Diego Pérez, Diego Velasco, Eduardo Valles, Guillermo Villalobos, Javier Vivián, Kin Villafuerte, Luis Jaramillo, Raúl Mosqueda, Mauricio Montes de Oca, Alonso Gaxiola, Santiago Medina, Santiago Vargas, Víctor Balderramos y Víctor García.



Hay siete seleccionados varones que no estuvieron el año pasado y sus edades van entre los 18 y los 34 años, en la femenil hay cuatro nuevos talentos con los que esperan mejorar la plata del Mundial de Finlandia en 2024 y van desde los 19 hasta los 33 años.



“Es algo positivo, lo vemos con buenos ojos, creo que es un compartimiento natural de nuestras selecciones, realmente son muy buenos atletas y cada vez más jóvenes”, explicó en entrevista con Claro Sports.



Las selecciones se estarán reuniendo cada mes para trabajar en equipo pues tienen menos de cinco meses para estar listos para la gran prueba de obtener uno de los dos boletos disponibles por cada rama en el Mundial



Recientemente, los varones jugaron contra Estados Unidos, que les ayudará para afinar detalles y encaminarse para mejorar el cuarto lugar del Mundial, además se guardarán algunas jugadas para Los Angeles 2028.



“Nuestro objetivo es ser oro, nuestro peor escenario es ser dos y en ese dos obtener el boleto, pensando en que estas dos ramas varonil y femenil dos boletos nos hará tener una preparación y competencia diferente en 27 para afrontar el 28“, acotó.

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