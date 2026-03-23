Independiente Santa Fe vs Medellín, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Duelo de rojos y necesitados en Bogotá, el equipo que caiga esta tarde en El Campín verá afectada una clasificación a play offs.

Directo Santa Fe Vs DIM / Claro Sports.

Horario del partido Independiente Santa Fe vs Medellín hoy, 23 de marzo del 2026

La pelota en El Campín empieza a rodar a partir de las 04:10 de la tarde.

Alineaciones del Independiente Santa Fe vs Medellín para la fecha 13, al momento

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Johan Torres; Maximiliano Lovero, Ómar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Medellín: Salvador Ichazo; Daniel Londoño, Kevin Mantilla, Léyser Chaverra; Esneyder Mena, Didier Moreno, Francisco Chaverra, Alexis Serna, Frank Fabra; Jhon Edwin Montaño y Enzo Larrosa. DT: Alejandro Restrepo.

¿Quién transmite en vivo el Independiente Santa Fe vs Medellín y dónde mirar en TV y streaming?

El duelo de rojos en la capital de la República se puede ver a través del canal Win+ Fútbol, de igual forma en la plataforma de streaming Win Play.

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