Todo listo para la reapertura del Estadio Azteca: ¿Cuáles serían los precios de las bebidas y la comida?

El Coloso de Santa Ursula volverá a abrir sus puertas este próximo sábado 28 de marzo con el amistoso de la selección mexicana ante Portugal

Todo listo para la reapertura del Estadio Azteca | Reuters

El Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas tras dos años de espera, este próximo sábado 28 de marzo, para el amistoso entre la selección mexicana y Portugal. Este encuentro funcionará como la presentación internacional del inmueble, que será sede del partido inaugural del Mundial 2026, y uno de los principales cuestionamientos entre los aficionados es si habrá un aumento en los precios de las bebidas y alimentos dentro del histórico estadio de la Ciudad de México.

Un sector de los aficionados mostró su insatisfacción debido a que Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr, no forma parte de la convocatoria de Portugal, tras arrastrar una lesión desde el 28 de febrero. Esta situación generó cierta expectativa y debate, aunque otro grupo de seguidores se mantiene a la expectativa por la reapertura del renovado ‘Coloso de Santa Úrsula’, listo para recibir a los fanáticos.

El partido entre México y Portugal servirá también como un ensayo para afinar todos los detalles de cara al partido inaugural del 11 de junio en la Copa del Mundo. Este evento marcará un hecho histórico, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio en recibir tres veces una justa mundialista, suficiente para consolidar su legado dentro del fútbol internacional.

Según información filtrada en redes sociales, los precios de la comida dentro del estadio oscilarán entre 110 y 280 pesos, equivalentes a aproximadamente seis y 15 dólares. Este rango contempla la oferta general de alimentos que se pondrán a disposición de los asistentes durante el partido amistoso y, eventualmente, en el Mundial.

Precios de la comida y bebidas en el Estadio Azteca | Captura de pantalla

En cuanto a las bebidas, se reporta que los precios estarán entre 80 y 190 pesos (aproximadamente 4.5 a 10.7 dólares), mientras que las cervezas tendrían un costo de entre 100 y 190 pesos. Además, se mencionan algunos paquetes especiales que podrían alcanzar precios desde 1,200 hasta 6,800 pesos, pensados para los grupos o fans que busquen experiencias más completas dentro del Estadio Azteca.

Los productos específicos también tendrán precios establecidos: una orden de tacos de cochinita costará 150 pesos, mientras que los tacos al pastor y de bistec tendrán un valor de 230 pesos. Por su parte, los esquites se ofrecerán en 110 pesos, detallando así la variedad y el rango de precios que los aficionados deberán considerar al asistir a este histórico reencuentro con el estadio.

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