La Copa en Tus Manos, en vivo: la transmisión del viernes 17 de julio

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La gran final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas y en La Copa en Tus Manos repasamos todo lo que dejaron las conferencias previas de España y Argentina, además de las claves que pueden definir al nuevo campeón del mundo.

El partido por el título presenta un choque de generaciones encabezado por Lionel Messi y Lamine Yamal. España intentará imponer su dinámica de posesión y velocidad, mientras que Argentina buscará apoyarse en la experiencia de un grupo que vuelve a disputar una final mundialista.

También analizamos lo que está en juego para la Albiceleste: la posibilidad de conquistar el bicampeonato y reforzar el legado de Messi, Lionel Scaloni y una generación que ha marcado una etapa importante en la historia reciente del fútbol argentino.

En los banquillos habrá otro duelo de gran interés con Luis de la Fuente frente a Scaloni, dos entrenadores con procesos exitosos que ahora se encuentran en el escenario más importante del torneo.

Además, presentamos la previa del partido por el tercer lugar entre Inglaterra y Francia, un enfrentamiento entre dos selecciones que buscarán despedirse del Mundial 2026 con una victoria.

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