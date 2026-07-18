Peloteando, en vivo | Sábado 18 de julio

Peloteando analiza la previa de Argentina vs España, el duelo por el tercer lugar y el debut de Cruz Azul en el Apertura 2026

Peloteando llega este sábado 18 de julio con una edición enfocada en la recta final del Mundial 2026. El programa matutino de Claro Sports analizará el cara a cara entre Argentina y España, las declaraciones de los entrenadores finalistas y los últimos detalles antes del partido que definirá al campeón del torneo.

La mesa también abordará la decisión de Emiliano “Dibu” Martínez de posponer una intervención quirúrgica para estar disponible con la Selección Argentina. Además, se revisarán las palabras de Rodrygo sobre Lionel Messi y el rendimiento de la Albiceleste, así como la previa del duelo entre Inglaterra y Francia por el tercer lugar.

La actualidad de la Liga MX también tendrá espacio con el debut de Cruz Azul en el Apertura 2026, donde inició la defensa de su título con una remontada y triunfo. Sigue Peloteando a través de la multiplataforma de Claro Sports para conocer el análisis, las opiniones y las noticias que marcan la jornada deportiva.

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