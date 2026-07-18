Alexei Rojas ya tiene equipo tras salir del Arsenal: FC Penafiel su nueva casa

Alexei Rojas se marcha de Inglaterra rumbo a Portugal para jugar en el FC Penafiel, un equipo de la segunda división de ese país.

Alexei Rojas con la Selección Colombia Sub-20 | @FCFSeleccionCol

Una nueva etapa comienza para Alexei Rojas. El joven arquero de 20 años da el salto al fútbol de Portugal tras varios años en las divisiones menores del Arsenal, un cambio que estaba decidido a hacer en miras de empezar a tomar más experiencia en su carrera profesional.

El colombiano, también con nacionalidad inglesa, estuvo en la cantera de los ‘Gunners’ por siete años. Sin embargo, el portero decidió no renovar con dicha escuadra porque quiere sumar más minutos y protagonismo, algo que era complejo en el combinado inglés por la alta competencia allí.

Con la firme convicción de buscar ese salto, Rojas empezó a buscar puertas y se le abre una para seguir en Europa, pero en el balompié portugués. En el transcurso del viernes 17 de julio, Alexei concretó la que va a pasar a ser su primera experiencia profesional fuera de Inglaterra.

FC Penafiel, su nueva casa

Se pudo conocer que ese club fichó al colombiano hasta julio del 2029, un paso más que importante para el joven guardameta. Dicha institución milita en la segunda división de Portugal y hace parte del grupo de propietarios del Real Club Deportivo de La Coruña. Allí Rojas buscará pulir su conocimiento y buscar, más adelante, estar en un equipo de mayor envergadura.

Por ahora Alexei tendrá que trasladar todo lo que aprendió en Arsenal y ponerlo en práctica en el FC Penafiel, esto para lograr brillar ahí y poder tener un nivel alto. Una vez consiga eso, así como llegó esta oportunidad, puede que lleguen otras en el camino, pero se hace crucial empezar de la mejor manera en esta nueva etapa.

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