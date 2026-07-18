El futuro ya llegó: La nueva generación que conquistó el Mundial 2026 

Con la final entre Argentina y España por disputarse, estas once jóvenes figuras se consolidaron como las grandes revelaciones del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está lista para coronar a un nuevo campeón. Sin embargo, más allá de la lucha por el título entre España y Argentina, el torneo también dejó una generación de futbolistas sub 23 que se robaron los reflectores y fueron determinantes para que sus selecciones llegaran a las instancias decisivas.

El Mundial disputado en Norteamérica reunió a futbolistas que brillaron por su rendimiento individual, influencia táctica y regularidad a lo largo de la competencia. Algunos lideraron equipos candidatos al título, otros protagonizaron campañas históricas con selecciones que nunca habían llegado tan lejos y varios aprovecharon el escaparate más importante del fútbol para consolidarse como objetivos del mercado de fichajes.

Bart Verbruggen (Países Bajos)

El guardameta neerlandés fue uno de los porteros más destacados del torneo gracias a su seguridad bajo los tres palos y a su capacidad para participar en la construcción desde el fondo. Verbruggen respondió en los momentos de mayor exigencia y sostuvo a su selección con intervenciones de alto nivel. En cuatro partidos disputados recibió cuatro goles y realizó 11 atajadas.

Su mejor actuación llegó en la goleada por 5-1 sobre Suecia, donde firmó siete paradas decisivas Más adelante volvió a ser determinante en los dieciseisavos de final frente a Marruecos, al completar los 120 minutos con cinco intervenciones clave y mantener con vida a los neerlandeses hasta la tanda de penales.

Nico O’Reilly (Inglaterra)

La polivalencia de Nico O’Reilly se convirtió en una de las principales herramientas de Thomas Tuchel durante el recorrido de Inglaterra en el Mundial 2026. El futbolista de 21 años alternó funciones como lateral izquierdo e interior, aportando equilibrio en defensa y una salida limpia desde el fondo. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos tácticos le permitió disputar cinco partidos como titular y participar en seis de los siete encuentros de los ingleses rumbo a las semifinales.

O’Reilly debutó con una sólida actuación en el triunfo por 4-2 sobre Croacia y mantuvo un 85% de precisión en sus entregas durante el torneo. Sin embargo, en las semifinales ante Argentina comenzó el partido en el banquillo por una decisión estratégica de Tuchel, que apostó por Djed Spence para contener la velocidad de la Albiceleste.

Pau Cubarsí (España)

Con apenas 19 años, Pau Cubarsí se consolidó como el líder de la defensa española y uno de los centrales más completos del torneo. El zaguero del FC Barcelona ha disputado todos los minutos del torneo y es una pieza indispensable en el camino de España hasta la final. Su lectura del juego, capacidad para anticipar y tranquilidad con el balón marcaron la diferencia en una selección que hizo de la posesión y la salida limpia una de sus principales fortalezas.

Cubarsí también sobresalió por su aporte en la construcción ofensiva. Al momento, ha completado 566 pases durante el campeonato, siendo uno de los jugadores con mayor volumen de distribución de España y el líder del torneo en pases de ruptura y balones filtrados completados entre los defensores.

Mbekezeli Mbokazi (Sudáfrica)

El 11 ideal de las estrellas del Mundial | Claro Sports

La irrupción de Mbekezeli Mbokazi fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El defensor de apenas 20 años lideró la zaga de Sudáfrica y fue uno de los principales responsables de que los Bafana Bafana avanzaran por primera vez a una ronda de eliminación directa.

Su agresividad en la marca, fortaleza en el juego aéreo y capacidad para imponerse en los duelos individuales le permitieron disputar los 360 minutos que jugó su selección durante el torneo. Mbokazi fue el futbolista más destacado de Sudáfrica incluso en la derrota por 2-0 frente al anfitrión México en el Estadio Azteca, además de firmar actuaciones sobresalientes en el empate ante la República Checa y en la victoria sobre Corea del Sur que aseguró la clasificación.

Elliot Anderson (Inglaterra)

Elliot Anderson fue el motor del mediocampo inglés durante gran parte del Mundial 2026. El centrocampista de 23 años aportó equilibrio entre la recuperación y la distribución, convirtiéndose en un elemento indispensable para Thomas Tuchel. Disputó los siete encuentros de Inglaterra, sumó una asistencia y destacó por su despliegue físico, capacidad para romper líneas con conducción y precisión en la circulación del balón.

Su exhibición más completa llegó en los cuartos de final frente a Noruega, donde recorrió 14.8 kilómetros, la mayor distancia registrada por un jugador en un partido del torneo. Además, completó 87 pases con un 94% de efectividad y participó en la jugada que derivó en el empate inglés antes de la remontada, confirmando el nivel que también lo llevó a protagonizar uno de los traspasos más importantes del verano con su llegada al Manchester City por 116 millones de libras.

Ayyoub Bouaddi (Marruecos)

Ayyoub Bouaddi fue una de las grandes irrupciones del torneo y el futbolista que dio equilibrio al mediocampo de Marruecos con apenas 18 años. El centrocampista del LOSC Lille asumió el rol de organizador desde su debut absoluto con la selección mayor, mostrando una madurez impropia de su edad para controlar el ritmo de los partidos, distribuir el balón y proteger a la defensa.

Bouaddi fue titular en los encuentros más importantes de su selección, incluido el empate frente a Brasil, la victoria sobre Escocia y la clasificación por penales ante Países Bajos en los dieciseisavos de final. Cerró su participación en los cuartos de final contra Francia con un 89% de efectividad en sus pases. Su rendimiento durante el torneo elevó todavía más su proyección internacional y lo colocó entre los jóvenes con mayor valor de mercado del fútbol europeo.

Jude Bellingham (Inglaterra)

Jude Bellingham volvió a confirmar por qué es uno de los mejores futbolistas del mundo y el referente absoluto de la generación. El mediocampista del Real Madrid fue el líder futbolístico de Inglaterra durante todo el Mundial 2026, cerrando su participación con seis goles y una asistencia en siete partidos.

El inglés marcó en la fase de grupos frente a Croacia y Panamá, antes de protagonizar una fase eliminatoria histórica. En los octavos de final firmó un doblete en apenas 98 segundos contra México, el más rápido registrado por Inglaterra en una Copa del Mundo. Después repitió con otros dos goles ante Noruega en los cuartos de final, incluyendo el tanto de la victoria en el tercer minuto del tiempo extra. Además, durante el torneo se convirtió, con 22 años y 359 días, en el jugador más joven en alcanzar las 50 apariciones con la selección inglesa, consolidando un campeonato que lo confirmó entre las grandes figuras del fútbol internacional.

Gilberto Mora (México)

Gilberto Mora brilló en el Estadio Azteca | Claro Sports/Alejandra Suárez

Con apenas 17 años, Gilberto Mora escribió una página histórica para el fútbol mexicano al convertirse en el jugador más joven en disputar y ser titular con la selección mexicana en una Copa del Mundo. El mediocampista ofensivo del Club Tijuana debutó como revulsivo ante Sudáfrica y posteriormente fue titular frente a la República Checa, Ecuador e Inglaterra.

Su talento para jugar entre líneas, controlar el balón en espacios reducidos y asociarse por el sector derecho aportó creatividad a un equipo que alcanzó los octavos de final. Mora disputó 216 minutos a lo largo del campeonato.

Lamine Yamal (España)

Con apenas 19 años, cumplidos durante el torneo, el extremo del FC Barcelona es el principal generador de peligro de una selección española que alcanzó la final del Mundial 2026.

Aunque ha estado lejos de su mejor versión, Yamal sigue en el torneo con un gol, dos asistencias y 22 regates completados, además de ubicarse en el sexto lugar de la clasificación de creatividad elaborada por la FIFA. En las semifinales frente a Francia volvió a marcar diferencias al provocar el penal con el que España abrió el marcador tras superar en velocidad a Lucas Digne, encaminando el triunfo que clasificó a la Roja a la gran final frente a Argentina.

Johan Manzambi (Suiza)

Johan Manzambi fue una de las grandes revelaciones ofensivas del Mundial 2026. Con apenas 20 años, el atacante suizo firmó tres goles y dos asistencias en solo cuatro partidos, convirtiéndose en el futbolista más joven en más de seis décadas en participar directamente en cinco anotaciones durante una misma edición de la Copa del Mundo.

Su irrupción comenzó con un doblete como suplente frente a Bosnia y Herzegovina para sellar la victoria por 4-1, mientras que ante Canadá fue elegido Jugador del Partido tras marcar un gol y asistir a Ruben Vargas en el triunfo que aseguró el liderato del Grupo B. También aportó una asistencia en los dieciseisavos de final frente a Argelia antes de sufrir una lesión en la rodilla durante un entrenamiento, situación que lo dejó fuera de los octavos y cuartos de final.

Désiré Doué (Francia)

Desiré Doué celebra un gol con Francia. – Tommy Gilligan-Imagn Images, vía AFP.

Désiré Doué confirmó en el Mundial 2026 que es uno de los futbolistas más completos de su generación. El francés alternó como extremo y mediocampista ofensivo, aportando creatividad, presión tras pérdida y un importante trabajo defensivo para la selección dirigida por Didier Deschamps.

Doué disputó 320 minutos, registró un gol, una asistencia, recuperó 22 balones y generó 11 oportunidades claras de gol con una precisión del 84% en sus pases. Marcó su primer tanto mundialista en la victoria sobre Noruega durante la fase de grupos y fue titular en los cuartos de final frente a Marruecos.

Los jóvenes que dejan huella

El banquillo de este once ideal también está integrado por futbolistas que aprovecharon el Mundial 2026 para consolidar su proyección internacional. En la portería, el australiano Patrick Beach sorprendió al adueñarse de la titularidad con Australia y respondió con dos porterías imbatidas, incluida una actuación de ocho atajadas frente a Turquía que le valió el reconocimiento como Jugador del Partido.

Junto a él aparece el mexicano Mateo Chávez, quien firmó uno de los momentos más emotivos del torneo al marcar su primer gol con la selección absoluta en la goleada sobre la República Checa, mientras que el ghanés Jonas Adjetey destacó como el líder defensivo de las Estrellas Negras con 16 despejes y actuaciones sobresalientes frente a Inglaterra y Panamá, donde su selección no recibió gol.

En el mediocampo, el colombiano Gustavo Puerta fue uno de los pilares del equipo de Néstor Lorenzo al disputar todos los partidos como titular y aportar una asistencia. También sobresalió el marfileño Chris Inao Oulai, quien dejó una de las exhibiciones individuales más completas del campeonato frente a Alemania al completar el 90% de sus pases, ganar la mayoría de sus duelos y terminar con una efectividad perfecta en el regate.

Yan Diomande hizo historia con Costa de Marfil al convertirse en el debutante y asistente más joven de su selección en una Copa del Mundo, además de ser una de las principales armas del equipo en transición ofensiva. Por su parte, Bradley Barcola aportó dos goles y una asistencia entre la fase de grupos y los octavos de final, hasta ganarse un lugar como titular en la semifinal frente a España gracias a su velocidad y capacidad para atacar los espacios.

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