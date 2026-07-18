Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en vivo el partido de la Liga Mexicana de Béisbol en la multiplataforma de Claro Sports

La Liga Mexicana de Béisbol continúa con un enfrentamiento importante en la Zona Sur: los Tigres de Quintana Roo visitan a los Olmecas de Tabasco en un duelo que promete pitcheo, poder ofensivo y mucha intensidad desde la primera entrada.

Los Olmecas llegan instalados en el segundo lugar de la zona con marca de 44 victorias y 31 derrotas, mientras que Tigres busca acercarse a los primeros puestos con récord de 37-36. Cada juego comienza a tomar mayor importancia en la recta final de la temporada y ambos equipos saben que una victoria puede marcar diferencia en la pelea por la clasificación.

¿Dónde ver en vivo el Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

Prepárense para vivir cada lanzamiento, cada carrera y cada jugada destacada porque aquí, en la multiplataforma de Claro Sports, les llevaremos toda la emoción del enfrentamiento entre Tigres de Quintana Roo y Olmecas de Tabasco.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco hoy 17 de julio?

El partido de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá disfrutar en punto de las 19:30 horas en México

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