Scaloni, listo para lo que le presente España: “Sabemos de sus virtudes, intentaremos que no las lleven a cabo”

Asegura que, a pesar de que su estilo de juego es similar al de Luis de la Fuente, son los patrones en los que radicará la diferencia. Agrega que se siente feliz por la unión entre la afición

Scaloni espera convertirse en bicampeón mundialista | Reuters

Argentina se prepara para disputar la final de la Copa del Mundo 2026 ante España, un duelo que marca el cierre de un torneo histórico para el equipo sudamericano. Tras superar a Inglaterra en las semifinales, la Albiceleste busca reafirmar su dominio y llevarse el título, mientras que el cuerpo técnico analiza cada detalle para llegar a la cancha con la mejor versión del equipo.

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, ofreció su perspectiva sobre el enfrentamiento ante la ‘Furia Roja’, destacando tanto el conocimiento previo del rival como la preparación mental del grupo. El entrenador enfatizó la importancia de ejecutar el plan de juego y mantener la posesión: “Sí, los analizamos porque podíamos jugar en marzo… pero no más que a otros, analizamos también desde diciembre al resto de rivales en el Mundial. Había un montón de rivales que analizábamos de cara a posibles duelos. Y el sobreanálisis tampoco está bueno. Sabemos cómo juegan, sabemos sus virtudes e intentaremos que no las lleven a cabo”.

Scaloni también habló de la experiencia de los jugadores de España en grandes escenarios y cómo esto no representa un obstáculo para Argentina: “España también tiene jugadores que han jugado en grandes escenarios, que son tops en sus equipos… esto de la presión y todo eso, cuando empieza a rodar la pelota el futbolista se olvida. No creo que sea un hándicap. Estos son dos equipos que cuando salen a la cancha intentan hacer lo mejor a través del balón”.

El entrenador destacó las similitudes entre ambos equipos y la necesidad de controlar la pelota: “Si sabemos cómo juegan nuestros equipos, no hemos hablado de los patrones de cada uno. Cada equipo tiene matices pero hay un patrón de atacar a través de la pelota. Tenemos patrones parecidos, nos hacemos fuerte con la posesión… en eso es verdad que somos similares. Esperemos que el domingo sea un buen espectáculo”.

Respecto a la relevancia de jugar ante España, Scaloni expresó su respeto por el rival: “Que el autobús salga del hotel ya me preocupa. Es un gran equipo, una gran selección. Vienen haciendo una etapa con Luis muy buena, me pone contento”. Además, se refirió a Lionel Messi y su rol histórico: “Llegar a una final, con 39 años, creo que es algo increíble. Por eso cuando yo decía que lo disfrutemos, lo tenemos que valorar, lo que hace… la historia y la leyenda es él, y todo este grupo de jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos”.

Sobre el momento que atraviesa la selección, Scaloni destacó el compromiso del equipo y la importancia de mantener la concentración: “Yo creo que el equipo ha tenido cosas positivas, los últimos partidos sobre todo. El segundo tiempo con Inglaterra es muy bueno. Yo creo que estamos más bien más allá de algunas cosas que hay que mejorar, como siempre. Intentaremos ganar la final”.

Finalmente, el entrenador cerró hablando de la preparación para la final y de cómo manejar la presión: “Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos. Con muchas ganas de que nos vaya bien, con predisposición para analizar al rival, ver qué podemos hacer durante el partido… más allá de que sea una final, es un partido de fútbol. Necesitamos obtener nuestra mejor versión para poder ganar. No nos ponemos en la cabeza que es una final del Mundial porque si no te puedes desviar. Ya veremos qué pasa”.

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