Messi, Brady y Djokovic: estrellas del deporte brillan en la icónica foto del Fanatics Fest

Rodri, Kevin Durant, Emiliano Martínez, Rio Ferdinand, y otras figuras como Travis Scott y Kevin Hart también destacaron en la postal que ya es una sensación en redes

La ‘Pulga’, al lado de grandes figuras del deporte | @michaelrubin

Durante el Fanatics Fest en Nueva York, una fotografía reunió a grandes figuras del deporte internacional y rápidamente se volvió viral. Lionel Messi, Tom Brady, Novak Djokovic y Kevin Durant, junto a Dibu Martínez, Rodri y Rio Ferdinand, posaron para una selfie que captó la atención de todos los asistentes. El evento se desarrolló antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, convirtiéndose en un momento histórico de interacción entre atletas de distintas disciplinas.

El encuentro también contó con la presencia de personalidades del entretenimiento como Kevin Hart y Travis Scott, así como el CEO de Fanatics, Michael Rubin, quienes participaron en la presentación y acompañaron a los deportistas durante la sesión de fotos.

La imagen simbolizó la unión de diferentes generaciones y deportes, dejando un recuerdo que trasciende lo meramente deportivo y que dejó por demás atónitos a todos los aficionados al deporte y a los admiradores de estas grandes estrellas.

La foto de Lionel Messi con Lamine Yamal

Uno de los momentos más comentados fue la imagen en la que Lionel Messi aparece cargando a un joven Lamine Yamal, años antes de enfrentarse en la final del Mundial 2026. El argentino calificó la coincidencia como un hecho sorprendente del destino y destacó la carrera que ahora tiene el atacante español. “Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura”, expresó Messi.

Messi aprovechó para reconocer el talento de Yamal y su influencia en el ataque español. “Es uno de los mejores del mundo en este momento, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también”, afirmó el astro argentino. Además, mencionó que su equipo deberá planear estrategias para limitar su rendimiento en el partido decisivo: “Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión”.

El evento demostró la dimensión mediática y global del Fanatics Fest, reuniendo tanto a deportistas como a figuras del entretenimiento y permitiendo la interacción entre ellos y los aficionados. La fotografía se compartió en redes sociales con rapidez, convirtiéndose en un símbolo de la unión y el respeto entre generaciones de atletas.

Más allá de la viralidad, la imagen refleja cómo el deporte conecta trayectorias y momentos, permitiendo que el pasado y el presente se encuentren en un solo instante. La foto de Messi con Yamal resume el cruce de caminos entre dos talentos que, años después, protagonizarán un enfrentamiento histórico en el Mundial 2026.

El Fanatics Fest ofreció un espacio donde se pudo ver la camaradería y la interacción entre atletas de élite, y la selfie se consolidó como un recuerdo emblemático de la jornada, que quedará registrada en la memoria de los asistentes y en las redes sociales de todo el mundo.

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