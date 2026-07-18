León vs Atlas en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Los melenudos esperan arrancar el torneo con victoria en casa; mientras que los tapatíos esperan dar una buena cara a pesar de la intempestiva salida de Diego Cocca
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
León es ligero favorito por su condición de local y la racha positiva al cierre del torneo pasado. Atlas, con incorporaciones como Ryan Mmaee y Jorge Sánchez, podría complicar el encuentro. Los expertos estiman un marcador probable de 2-1 a favor de León, aunque el resultado podría definirse en los detalles finales del partido.
Alineaciones León vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Estos serían los elementos elegidos por el técnico Javier Gandolfi y por Hernán Crespo, en busca de su primer triunfo del torneo
León: Óscar García; Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes; Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán; José Rodríguez; Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo.
Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Jorge Rodríguez; Gustavo Ferrareis, Víctor Ríos, Aldo Rocha y Arturo González; Ryan Mmaee y Mateo García.
Se espera que Jorge Sánchez haga su debut desde la banca en este partido.
Antecedentes León vs Atlas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los últimos cinco encuentros muestran un historial con tendencia favorable para el conjunto melenudo, quien suma tres triunfos y un empate en cinco juegos disputados
Clausura 2026: León 2-0 Atlas
Apertura 2025: Atlas 2-0 León
Clausura 2025: Atlas 1-2 León
Apertura 2024: León 0-0 Atlas
Clausura 2024: Atlas 0-1 León
¿A qué hora juega León vs Atlas y dónde ver hoy 17 de julio la jornada 1 de la Liga MX 2026?
El partido se jugará el viernes 17 de julio de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión a través de FOX Sports y en streaming por FOX One, permitiendo que los aficionados sigan el encuentro desde cualquier lugar.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX continúa con su actividad este viernes 17 de julio con los Esmeraldas de León, recibiendo al Atlas en el Estadio León. Ambos equipos buscarán iniciar la temporada con el pie derecho, aprovechando la localía y los refuerzos recién integrados. Este partido marca además el debut de Hernán Crespo como director técnico del Atlas, quien asumirá la dirección de los Rojinegros tras la salida de Diego Cocca.
La Fiera intentará imponer su estilo y aprovechar la confianza que le da el historial reciente ante Atlas, mientras que los Zorros quieren dar un primer golpe en el torneo y consolidar la llegada de jugadores clave como Jorge Sánchez, quien podría hacer su debut en este encuentro.
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