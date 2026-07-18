León vs Atlas en vivo el partido de la jornada 1 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Alineaciones León vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estos serían los elementos elegidos por el técnico Javier Gandolfi y por Hernán Crespo, en busca de su primer triunfo del torneo

León: Óscar García; Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes; Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán; José Rodríguez; Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo.

Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Jorge Rodríguez; Gustavo Ferrareis, Víctor Ríos, Aldo Rocha y Arturo González; Ryan Mmaee y Mateo García.

Se espera que Jorge Sánchez haga su debut desde la banca en este partido.