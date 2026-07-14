La Copa en tus Manos, en vivo | Lunes 13 julio 2026

La Copa en Tus Manos analiza la primera semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, con Yamal y Mbappé como protagonistas

El Mundial entra en su etapa decisiva y España y Francia disputarán la primera semifinal del torneo, en un encuentro que enfrentará a dos de las selecciones más poderosas y a dos de sus grandes estrellas: Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

En La Copa en Tus Manos analizamos quién puede convertirse en la figura del encuentro, las declaraciones de los protagonistas y las claves tácticas que podrían definir al primer finalista de la Copa del Mundo. Lamine Yamal afirmó que afronta el desafío sin presión, confiando en el futbol de la selección española, mientras Francia busca la revancha ante los españoles con jugadores como Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

La mesa de análisis también estudia el ambiente previo al encuentro, con aficionados franceses tomando las calles de Dallas, y realiza un balance de la forma de jugar, fortalezas y debilidades de España, Francia, Argentina e Inglaterra, los cuatro semifinalistas del torneo.

Además, se debatirá sobre el duelo individual más esperado: Yamal vs Mbappé, un choque que podría inclinar la balanza a favor del equipo que mejor controle las transiciones, aproveche las oportunidades y logre imponer su estilo de juego.

La discusión sobre quién será la gran figura del partido y si España mantendrá su buen momento o Francia conseguirá la revancha estará abierta para la audiencia, generando un debate previo a uno de los partidos más decisivos del Mundial 2026.

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