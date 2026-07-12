Francia vs España en vivo: horario y dónde ver las semifinales del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

En una final adelantada, Les Bleus y La Roja chocarán en el Estadio Dallas por el primer boleto rumbo al título de la Copa del Mundo, ¿dónde ver el partido? Te contamos

Francia vs España, ¿dónde ver el partido por TV abierta? | Claro Sports

Francia y España disputarán el primer boleto a la final del Mundial 2026 este martes 14 de julio. El partido dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Dallas de Arlington, Texas y podrá seguirse en México por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX, además del minuto a minuto de Claro Sports. El choque ha sido señalado como una final adelantada porque reúne a dos selecciones campeonas del mundo, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise como referentes franceses, mientras Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal aparecen entre los jugadores determinantes de España.

Les Bleus llegaron a las semifinales después de superar a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos. En las rondas de eliminación directa vencieron 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos, partido en el que Mbappé y Dembélé marcaron los goles. El equipo dirigido por Didier Deschamps no ha recibido anotaciones durante la fase de eliminación y tiene en Mbappé a uno de los líderes de goleo del torneo, con ocho tantos, además busca igualar a Messi como el máximo anotador en la historia de los Mundiales, argumentos que colocan a los galos entre los favoritos para alcanzar la final.

La Roja, por su parte, avanzó como líder de su grupo tras empatar 0-0 ante Cabo Verde, golear 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay, en la fase decisiva logró imponerse 3-0 a Austria en dieciseisavos de final, 1-0 a Portugal en octavos y 2-1 a Bélgica en cuartos. Mikel Merino apareció en los minutos finales de los partidos ante portugueses y belgas, mientras Fabián Ruiz abrió el marcador contra Bélgica. España recibió en ese encuentro su primer gol del campeonato, pero sostuvo la ventaja con su presión, control del balón y la participación de Lamine Yamal en el ataque.

Travail de finition pour nos Bleus ⚽️



Alors, but ou pas pour @LucasHernandez ? 👀

À vous de trancher ! pic.twitter.com/NvIt4BwoZR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 12, 2026

¿Cuándo juegan Francia vs España y a qué hora inicia el partido de las semifinales del Mundial 2026?

El partido Francia vs España se disputará este martes 14 de julio de 2026, a las 13:00 horas del centro de México. La primera semifinal tendrá como escenario el Estadio Dallas, conocido habitualmente como AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, y casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

México y Centroamérica: 13:00 horas.

13:00 horas. Estados Unidos Este: 15:00 horas.

15:00 horas. Estados Unidos Pacífico: 12:00 horas.

12:00 horas. Colombia: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina: 16:00 horas.

España ya conoce este escenario, pues ahí derrotó 1-0 a Portugal en los octavos de final. Para Francia será su primera presentación en el inmueble durante esta Copa del Mundo. El ganador avanzará a la final programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

¿Quién transmite en vivo las semifinales del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Los aficionados en México podrán ver el Francia vs España en televisión abierta mediante Canal 5 y Azteca 7. La cobertura también estará disponible por televisión de paga en TUDN, mientras que la opción de streaming será ViX y las plataformas digitales de TV Azteca.

Claro Sports tendrá el seguimiento del partido mediante su tradicional minuto a minuto, con las alineaciones confirmadas, las acciones más importantes, goles, estadísticas y el resultado de la primera semifinal del Mundial 2026.

Alineaciones probables de Francia vs España: así salen a las semifinales del Mundial 2026

Didier Deschamps y Luis de la Fuente podrían mantener las bases utilizadas en los cuartos de final. Francia conservaría su frente ofensivo encabezado por Mbappé, Dembélé, Olise y Désiré Doué, mientras España apostaría nuevamente por Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo y Lamine Yamal. Las alineaciones oficiales serán anunciadas cerca de una hora antes del comienzo.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

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Capítulo 6 | Bélgica.



🙌 Lucharemos por protagonizar el final de esta gran película.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/uOkPjzrLuC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 12, 2026

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Francia vs España y cuánto paga por clasificar a la gran final?

Los momios de caliente.mx colocan a Francia como ligera favorita para ganar el partido durante los 90 minutos, con una cuota de +130. Un triunfo francés entregaría una ganancia de 130 pesos por cada 100 apostados, además de la devolución de la cantidad inicial, para un cobro total de 230 pesos.

El triunfo de España aparece con una cuota de +215, por lo que una apuesta de 100 pesos dejaría 215 pesos de ganancia y un retorno total de 315. El empate después del tiempo reglamentario se encuentra en +225, equivalente a 225 pesos de utilidad por cada 100 apostados y un cobro total de 325 pesos.

Francia: +130

Empate: +225

España: +215

Estos momios corresponden al resultado del encuentro durante los 90 minutos reglamentarios y no al mercado de clasificación. Por ello, no incluyen lo que pueda suceder en tiempos extra o tanda de penaltis. Aunque Francia parte con ventaja en las apuestas, España llega con antecedentes recientes favorables: eliminó a los franceses en las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League 2025.

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