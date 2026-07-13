Lamine Yamal asegura que no le pesará enfrentar a Francia: “Cuando lo das todo, no tienes presión”

Asegura que quiere replicar el éxito obtenido por la ‘Furia Roja’ en el Mundial del 2010, además de que dice entender que este es el partido más importante de su carrera

Asegura que se ve campeón del mundo | Reuters

Previo al duelo de España ante la selección de Francia dentro de las semifinales de la Copa del Mundo 2026, el joven atacante, Lamine Yamal, quien este día cumplió 19 años de edad, fue firme en sus declaraciones; y aseguró que no existe presión extra hacia su persona, en busca del pase a la final. “Juego como sé. Nunca voy a jugar mejor ni peor. Siempre al máximo y al servicio del equipo. Cuando lo das todo no sientes presión”.

Sobre la previa del partido, Yamal señaló: “Estoy muy tranquilo. Es un partido muy bonito para el espectador. Para el español y el francés. Los dos equipos tendremos nuestro momento. Su poderío en ataque puede ser incluso bueno para nosotros”.

Balo la misma línea, respecto al reto que representa aparecer en el marcador ante el conjunto francés, Lamine Yamal comentó: “No me preocupan los goles, pero siempre es especial en marcar en partidos así. Obviamente, acepto el reto”.

En relación a Francia y la expectativa del duelo, el jugador fue tajante: “Me preguntaron si me daba miedo y dije que no. Como ha dicho Koundé, el fútbol se retoma como lo que es. Y ya está”.

Hablando sobre la ilusión de su equipo y sus expectativas personales, aseguró que es una cita por demás relevante en lo personal y en lo colectivo: “Nos vemos campeones como en 2010, ¿por qué no?” y agregó: “Es el partido más importante que voy a jugar. Estamos muy ilusionados”.

En cuanto al Mundial y su desempeño hasta el momento, señaló: “Todos los torneos son diferentes. No me preocupa. Estamos ganando. He visto mundiales en los que España ha sido eliminado y de momento no ha pasado. Ojalá siga jugando partidos para poder marcar”.

Finalmente, acerca de las fortalezas y la estabilidad de su equipo, Lamine agregó: “El equipo sabe sufrir, levantarse y pasarlo mal. Eso es muy importante. Mañana vamos a jugar un partido muy bonito, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar. El fútbol es eso: integración. No hablar de lo que ha dicho otra persona”.

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