La Copa en tus Manos, en vivo | Previa Francia vs España

Analizamos las claves, figuras y posibles alineaciones en la multiplataforma de Claro Sports

Francia y España se enfrentan por un lugar en la gran final después de superar a Marruecos y Bélgica, respectivamente, en los cuartos de final. Dos selecciones con planteles de primer nivel llegan a una semifinal que promete un choque de estilos y múltiples duelos individuales. En La Copa en tus Manos revisamos las posibles alineaciones, el camino de ambos equipos y los puntos tácticos que pueden inclinar el partido. Sigue la previa y el análisis en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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