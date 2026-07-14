Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Romo corona el Col de la Griffoul!

Siga las emociones de la décima fracción de la Grande Boucle, que unirá caminos entre Aurillac y Le Lorian.

Salida de la etapa 8 del Tour de Francia 2026 | Reuters

Isaac del Toro, etapa 10 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Aurillac – Le Lorian?

62 km Ahora comienza el ascenso a Col de Prat de Bouc. Serán 3.1 kilómetros de subida. Javier sigue en solitario en la fuga; segundo grupo a 0:42; a 0:47 el pelotón, allí se encuentran los colombianos Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada, además de Isaac del Tor y Tadej Pogacar. A falta de ver en qué momento ese segundo grupo será acaparado. 65 km Tras la disputa del puerto de montaña de segunda en Col de la Griffoul, ahora encaran el descenso. La puntuación en el Col de la Griffoul, quedó de la siguiente manera: – 1. Romo Javier – 5 puntos.

– 2. Valentín Paret-Peintre – 3 puntos.

– 3. Alex Baudín – 2 puntos. El líder de la montaña sigue siendo Tadej Pogacar con 28 puntos. 69 km – Col de la Griffoul Javier Romo corona el Col de la Griffoul. Baudin, Paret-Peintre y DeBruyne son los perseguidores ahora del español. Harold Tejada ahora a 0:47, acompañado de 4 corrredores más. Pelotón principal a 1:06. Veremos en qué momento y quiénes deciden hacer el corte para ir recortando tiempo. Les contaremos… 71 km Ahora Javier Romo toma el liderato de la carrera, el español le toma 0:44 a Harold Tejada, quien ahora pasa al tercer grupo del día. Restan pocos kilómetros para coronar el Col de la Griffoul. Pelotón principal se encuentra 1:17 de la fuga. Allí se encuentra Isaac del Toro, acompañando a Tadej Pogacar. 73 km Continúa el ascenso a Col de la Griffoul, catalogado como segunda categoría busca sacar lo mejor de todos los escaladores y los que no sí podrán resistir. Harold Tejada se le desprende a Javer Romo, el huilense quiere dar un batacazo este martes y está demostrando que tiene con qué. a 0:05. A 0:22 del tercer grupo; a 0.25 de su compañero de equipo Sergio Higuita; a 0:47 del quinto grupo y a 1:30 del pelotón principal. 76 km Harold Tejada y Javier Romo resisten en la fuga. A 0:20 del segundo grupo donde se encuentra Sergio Higuita; tercer grupo a 0:45 y el pelot´no principal a 1:30, donde se encuentra Isaac del Toro. Ya comenzó el ascenso al Col de la Griffoul, un puerto de montaña de segunda. Serán 6 kilómetros subiendo. 80 km Harold Tejada le pide a su carro que le entregue una caramañola con bebida, el de Pitalito, Huila necesita hidratación para seguir liderando la fuga y dar la pelea por la victoira este martes. Tejada y Javier Romo en fuga, a 0:33 donde se encuentra Sergio Higuita; tercer grupo a 0:42. Pelotón principal a 1:27 de la fuga. 84 km Se vuelve a partir el segundo grupo del día, Ben Healy, Sergio Higuita y Louis Vervaeke quieren acaparar a Harold Tejada y Javier Romo, se encuentran a 0:29. Eso sí Higuita va a darle una ayuda a Tejada. ¡VAMOS COOMBIANOS! Tercer grupo a 0:38 y el pelotón principal a 1:22. Día de muchos cortes. 88 km Harold Tejada y Javier Romo en la fuga lideran la fuga todavía en estos momentos. El margen a comparación sigue siendo de 0:43 a comparación del segundo grupo y a 1:22 del pelotón principal, allí se encuentra Isaac del Toro cuidándole la espalda a Tadej Pogacar, como siempre. Varias vacas se hacen protagonistas de este paso, inclusive se alcanzaron a escuchar en la transmisión internacional. 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄 90 km Harold Tejada y Javier Romo en la fuga, a 0:43 del segundo grupo y a 1:23 del pelotón principal. El colombiano y el español seguramente irán por los puntos en Col de la Griffoul, un puerto de montaña de segunda y el próximo reto del día en esta décima etapa. 94 km Harold Tejada y Javier Romo muestran rebeldía, ahora ellos 2 hacen parte de la fuga, se desprendieron del grupo integrado por más de 28 ciclistas. Nos encontramos a 25 kilómetros del próximo reto del día en Col de la Griffoul, un puerto de montaña de segunda. ¡Vamos Harold! Habla Harold Tejada “Los franceses querrán ganar hoy. Es una batalla. También pueden controlar los de la general, porque vienen días tranquilos para el sprint, se viene sábado y domingo nuevamente para ellos”, en diálogo con ESPN. 98 km Valentín Paret-Peintre se queda con los puntos en Côte de Pailherols, al cruzar en el primer lugar, el francés es quinto en la clasificación de la montaña con 12 puntos, a 16 de Tadej Pogacar que es líder. Ahora suma 2 puntos más. Pelotón ahora a 1:15, le dan mucha ventaja a la fuga. 31 ciclistas integran la fuga, la cual muestra rebeldía en estos momentos y ya le toma al pelotón 0:54. Ya comenzó el ascenso al Côte de Pailherols, serán 3.1 kilómetros de subida. El líder de la montaña sigue siendo Tadej Pogacar con 28 puntos. A 1.4 KMS de coronar el Côte de Pailherols 105 km El pelotón ha sufrido una caída. Los movimientos intensos del Team Emirates – XRG, forzaron a que varios ciclistas se fueran al piso: Jake Stewart (Equipo de Ciclismo NSN), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) y Kamil Gradek (Bahréin – Victorioso). Desde allí en adelante todos deberán guardar precauciones porque queda mucha carrea este martes 14 de julio. Fuga controlada por el pelotón a 0:20. 105 km Completamos 1:10:00 de carrera. Fuga integrada por 31 ciclistas. Veremos hasta dónde les llegará y quién hará ese primer corte para el encare del Côte de Pailherols, el primer puerto de montaña del día, el cual será de tercera categoría. Pelotón a 0:27. 110 km Los colombianos Sergio Higuita y Harold Tejada hacen parte de la fuga en estos momentos, la cual está integrada en estos instantes por 31 ciclistas. Mucho movimiento en el grupo de la cabecera. Isaac del Toro, acorde a sus funciones en este Tour de Francia, hace parte de la persecución a Tadej Pogacar. Veremos en qué momento el UAE Team Emirates – XRG hará el ataque para ir por una victoria más. Pelotón a 0:30. 115 km Ahora son 24 ciclistas los que integran la fuga. Será un día lleno de ataques, de movimientos, de cortes y mucho más… Esto corresponde a que no todos los ciclistas estarán a encarar los 7 puertos de montaña que tiene esta jornada desde Aurillac hasta Le Lioran. Pelotón a 0:07 y 0:12, ya que tiene varios cortes. A 20 kilómetros está la disputa del primer puerto del día en Côte de Pailherols, un puerto de tercera. 120 km 17 corredores hacen parte en estos momentos de la fuga. Filippo Ganna es uno de ellos, el compañero de Egan Bernal quiere dar la sorpresa este martes 14 de julio en la Ronda Gala. Veremos quiénes resisten en dicha fuga, en un día en el que la fuga tendrá protagonismo, pero en el que tendrán que resistir un día lleno de montaña. El pelotón hace un pequeño corte, liderado por un pequeño ataque del AUE Team Emirates -XRG. A 0:12. 125 km Al inicio del día se reporta un retiro, Matteo Trentin, perteneciente al Tudor Pro Cycling Team le dijo adiós a la competición. El italiano reportó fiebre este martes 14 de julio y por tal motivo no puede continuar en la ‘Ronda Gala’. 130 km Kilómetros atrás se realizó la disputa de un sprint, el cual la puntuación quedó de la siguiente manera: – 1. Mads Pedersen – 25 puntos.

– 2. Max Kanter – 20 puntos.

– 3. Biniam Girmay – 16 puntos. ¡Bienvenidos! Sean todos bienvenidos a la disputa de la décima etapa del Tour de Francia 2026. Serán 166.6 kilómetros de recorrido entre Aurillac y Le Lioran.

¡Bienvenidos a una nueva etapa del Tour de Francia!

Cayó muy bien el día de descanso para el grupo de corredores en esta edición. No ha sido fácil la primera parte, dadas las fuertes condiciones meteorológicas y el evidente desgaste por el que pasan los protagonistas. Ahora bien, se avecina una jornada muy exigente en la montaña, donde quizá los favoritos en la general logren asomar la cabeza.

Será un inicio relativamente tranquilo con el sprint intermedio, hasta que los picos harán estragos y partirán la carrera. Son seis premios de montaña en total, dos de ellos que pertenecen a la primera categoría (Puy Mary – Pas de Peyrol y Col de Pertus). Sin duda, un momento ideal para que Tadej Pogacar logre defender a capa y espada su maillot amarillo frente a alguna amenaza de Jonas Vingegaard.

Etapa 10 de la Grande Boucle | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

La gran novedad va en relación a Egan Bernal. Logró subir una casilla para formar parte del selecto top 10 del certamen, oportunidad que buscará aprovechar en aras de seguir subiendo posiciones. En cuanto a Isaac del Toro, sigue firme en el podio de la general.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 32:17:04 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 2:42 3. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 3:27 4. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 3:30 5. Juan Ayuso Lidl-Trek 3:34 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 3:55 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 4:00 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 4:21 9. Mattias Skjelmose Lidl-Trek 4:57 10. Egan Bernal Netcompany INEOS 9:12

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

El Tour de Francia lo puede seguir a través de la señal de ESPN en México y Colombia. Para ver por streaming, la principal opción es por medio de Disney +. Por otra parte, solo para territorio colombiano, Caracol y RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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