Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 14 de julio

El mexicano perdió terreno en la montaña, cayó al séptimo lugar de la general y cedió la camiseta blanca tras la etapa 10 del Tour

Isaac del Toro es séptimo de la clasificación general | Reuters

Isaac del Toro sufrió una caída en la clasificación general del Tour de Francia 2026 después de la etapa 10, disputada sobre 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran. El mexicano comenzó la jornada en el tercer puesto del acumulado y como líder de los jóvenes, pero las exigencias de los últimos puertos de montaña modificaron su posición dentro de ambas clasificaciones.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG perdió contacto con el grupo de Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas y Jonas Vingegaard durante las últimas rampas del Col de Pertus. Del Toro intentó recuperar terreno con un ataque a 4.3 kilómetros de la meta, pero no consiguió enlazar con sus rivales directos y cruzó la línea en el octavo lugar, a un minuto y 31 segundos de Tadej Pogacar.

El resultado provocó que Isaac descendiera cuatro posiciones y pasara del tercer al séptimo lugar de la clasificación general, ahora a 5:08 del liderato. Además, Juan Ayuso tomó la camiseta blanca como mejor joven del Tour de Francia 2026, mientras el mexicano quedó tercero en esa clasificación, a 46 segundos del español.

Etapa 10 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Aurillac – Le Lioran?

Tadej Pogacar ganó la etapa 10 del Tour de Francia 2026 con un tiempo de tres horas, 58 minutos y ocho segundos. El esloveno atacó durante el ascenso al Col de Pertus, último puerto de primera categoría del recorrido, alcanzó a Richard Carapaz y completó en solitario los kilómetros finales rumbo a Le Lioran para conseguir su victoria número 24 en la ronda francesa.

Remco Evenepoel terminó segundo a 32 segundos, mientras Paul Seixas completó el podio a 34 segundos. Jonas Vingegaard concluyó séptimo a 44 segundos e Isaac del Toro fue octavo a 1:31 del ganador, una diferencia que le costó al mexicano su lugar dentro del podio de la clasificación general.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 3:58:08 2 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +0:32 3 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0:34 4 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 5 Juan Ayuso Lidl-Trek +0:38 6 Mattias Skjelmose Lidl-Trek m.t. 7 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +0:44 8 Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates-XRG +1:31 9 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +1:59 10 Lenny Martínez Bahrain Victorious +2:03

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 10

Tadej Pogacar conserva el liderato del Tour de Francia 2026 con un tiempo acumulado de 36 horas, 15 minutos y dos segundos. Jonas Vingegaard ocupa el segundo puesto a 3:36 y Remco Evenepoel subió al tercero a 4:06, mientras Isaac del Toro cayó hasta la séptima posición y quedó a 5:08 de su compañero en el UAE Team Emirates-XRG.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 36:15:02 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +3:36 3 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +4:06 4 Juan Ayuso Lidl-Trek +4:22 5 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +4:35 6 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe +4:44 7 Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates-XRG +5:08 8 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +5:45 9 Lenny Martínez Bahrain Victorious +6:34 10 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +11:49

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 10?

Juan Ayuso es el nuevo líder de la clasificación de los jóvenes del Tour de Francia 2026 después de la etapa 10. El español del Lidl-Trek registra un tiempo acumulado de 36:19:24 y supera por 13 segundos a Paul Seixas, mientras Isaac del Toro perdió la camiseta blanca y descendió hasta la tercera posición de esta clasificación.

Del Toro terminó octavo en la etapa entre Aurillac y Le Lioran, a 1:31 de Pogacar, y ahora se encuentra a 46 segundos de su excompañero en la clasificación de los jóvenes. El mexicano todavía permanece dentro de los tres primeros de la categoría después de diez etapas, pero deberá recuperar tiempo frente al español y Seixas durante la segunda mitad del Tour.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Juan Ayuso Lidl-Trek 36:19:24 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0:13 3 Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates-XRG +0:46 4 Lenny Martínez Bahrain Victorious +2:12 5 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +9:16 6 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech +11:51 7 Pablo Castrillo Movistar Team +16:10 8 Alex Baudin EF Education-EasyPost +1:00:48 9 Quinn Simmons Lidl-Trek +1:04:49 10 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step +1:13:57

¿A qué hora inicia la próxima etapa 11 del Tour de Francia 2026?

La etapa 11 del Tour de Francia 2026 se disputa este miércoles 15 de julio sobre 161.3 kilómetros entre Vichy y Nevers. El recorrido inicia a las 5:50 horas, tiempo del centro de México, y 6:50 horas de Colombia. La jornada será principalmente llana y contará con dos puertos de cuarta categoría, con un perfil que puede favorecer a los equipos de los velocistas.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

La etapa 11 del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en México a través de ESPN y Disney+, con el inicio de la transmisión programado desde las 5:30 horas, tiempo del centro del país. En Colombia, la cobertura televisiva estará disponible por las señales de Caracol TV y RCN.

Además, Claro Sports tendrá el minuto a minuto online de la carrera de Isaac del Toro, con las acciones, posiciones y resultados de la etapa entre Vichy y Nevers. La multiplataforma también presentará un programa especial con los mejores momentos de la jornada a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

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