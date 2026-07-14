Egan Bernal cede terreno: sale del top 10 del Tour de Francia

Después de la décima fracción, que ganó con autoridad Tadej Pogacar, el colombiano cayó una posición.

Egan Bernal, pedalista colombiano | REUTERS

Tadej Pogacar volvió a demostrar su poderío en el Tour de Francia. El esloveno del UAE Team Emirates se tomó revancha en Le Lioran y selló una victoria más de etapa en la Grande Boucle después de 166 kilómetros. Por ahora, se reafirma como el principal favorito a llevarse el título en suelo galo.

Con un ataque demoledor frente a la fuga, el dueño del maillot amarillo voló y se impuso por 32 segundos sobre Remco Evenepoel y 34 frente a Paul Seixas, quien completó el podio de la fracción este martes. Isaac del Toro llegó en la octava colocación y cedió mucho terreno, al punto de perder la camiseta blanca.

Egan Bernal fue protagonista, aunque no como hubiese deseado. El cafetero llegó en la 15° posición después de una batalla intensa entre animadores, costándole un poco en medio de los exigentes picos y las altas temperaturas. Sobre el Col de Pertus, no pudo mantener el ritmo además del feroz ataque de Pogacar, quien liquidó la etapa en su desenlace.

Así le fue a Egan Bernal en la décima etapa

El zipaquireño venía con aire en la camiseta, pues en la última fracción había llegado al top 10 luego de una buena presentación. Iba compitiendo con honores, pero el fuerte ritmo le ha costado.

A falta de 20 kilómetros para la meta, Bernal se quedó tras ubicarse en el corte de un segundo lote previo a la subida rumbo al Col de Pertus. Claramente iba a pasar factura en la clasificación general, pues se trataba de una fracción clave para ir ajustando posiciones.

Para destacar lo de Harold Tejada. El corredor del XDS Astana se lanzó en fuga en el ecuador de la carrera. Intentó resistir a toda costa, pero fue neutralizado ante el ímpetu de los candidatos. En fin, se trató de una fracción movida para la legión colombiana, encabezada con Egan Bernal en la general.

¿Cómo queda Egan Bernal en la clasificación general?

Bernal descendió una posición y terminó instalándose a 12:15 de Pogacar. En su lugar, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ratificó su buena etapa, subiendo tres casillas en total. La distancia es de 27 segundos, la cual se puede combatir en las etapas de peso.

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