¡Demoledor! Pogacar conquista una nueva etapa y da otro golpe al Tour de Francia; Isaac del Toro sigue Top 10

El esloveno atacó en el último puerto de primera categoría y llegó en solitario a Le Lioran; el mexicano se ubica en el séptimo puesto general

Pogacar mantiene el liderato del Tour de Francia 2026 | Reuters

Tadej Pogacar dio un nuevo golpe y se afianzó como líder tras ganar la etapa 10 del Tour de Francia 2026 después de completar los 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran en tres horas, 58 minutos y ocho segundos. El líder del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en solitario y consiguió la victoria número 24 de su trayectoria en la ronda francesa, en una jornada en la que Isaac del Toro culminó dentro del top 10.

Remco Evenepoel remontó sobre el final y terminó en la segunda posición, a 32 segundos del ganador, mientras que Paul Seixas completó el podio a 34 segundos; Florian Lipowitz registró el mismo tiempo que el francés y Juan Ayuso concluyó quinto, a 38 segundos de Pogacar.

En cuanto a Isaac del Toro, cerró la jornada en el octavo lugar, a un minuto y 31 segundos de su compañero de equipo y ganador Pogacar. El resultado provocó que el ciclista mexicano perdiera el tercer puesto de la clasificación general frente a Evenepoel y la camiseta blanca de mejor joven ante Ayuso. Ahora Isaac es séptimo de la general, a 5:08 de Pogacar y a 1:02 de Remco que completa el podio de la clasificación acumulada.

Pogacar atacó en el Col de Pertus

La etapa se definió durante el ascenso al Col de Pertus, último puerto de primera categoría del recorrido. A 15 kilómetros de la meta, Pogacar lanzó su ataque, dejó atrás al grupo de favoritos y alcanzó a Richard Carapaz, quien había tomado la punta después de coronar el Puy Mary-Pas de Peyrol.

El esloveno pasó en primer lugar por el Col de Pertus y amplió su ventaja durante el descenso y los kilómetros finales. Evenepoel intentó limitar la pérdida, mientras Jonas Vingegaard terminó séptimo, a 44 segundos del ganador.

Etapa 10 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Aurillac – Le Lioran?

Del Toro no pudo seguir el cambio de ritmo de Pogacar y comenzó a perder contacto con los principales aspirantes a la clasificación general. A falta de 4.3 kilómetros, el mexicano atacó para intentar reducir la diferencia, pero no logró alcanzar al grupo en el que avanzaban Evenepoel, Ayuso y Seixas.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 3:58:08 horas 2 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +0:32 3 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +0:34 4 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe +0:34 5 Juan Ayuso Lidl-Trek +0:38 6 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +0:38 7 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +0:44 8 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +1:31 9 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +1:59 10 Lenny Martínez Bahrain Victorious +2:03

¿Quiénes son los ciclistas con más triunfos de etapa en el Tour de Francia?

Con su triunfo de este martes 14 de julio, Pogacar continúa sumando victorias en el histórico del Tour de Francia. El esloveno llegó a 24 en el acumulado, colocándose a una de André Leducq y situándose a 11 del líder histórico, Mark Cavendish. Pogacar ganó las etapas 9, 15 y 20 en la edición 2020; 5, 17 y 18 en 2021; 6, 7 y 17 en 2022; 6 y 20 en 2023; 4, 14, 15, 19, 20 y 21 en 2024; 4, 7, 12 y 13 en 2025; 3, 6 y 10 en 2026.

Por su parte, Cavendish firmó su reinado entre 2008 y 2024: ganó las etapas 5, 8, 12 y 13 en 2008; 2, 3, 10, 11, 19 y 21 en 2009; 5, 6, 11, 18 y 20 en 2010; 5, 7, 11, 15 y 21 en 2011; 2, 18 y 20 en 2012; 5 y 13 en 2013; 7 en 2015; 1, 3, 6 y 14 en 2016; 4, 6, 10 y 13 en 2021; y la 5 en 2024.

Posición Ciclista Victorias 1 Mark Cavendish 35 2 Eddy Merckx 34 3 Bernard Hinault 28 4 André Leducq 25 5 Tadej Pogacar 24

Isaac del Toro pierde puestos en la clasificación general

El mexicano había iniciado la etapa dentro del podio general y como líder de la clasificación de jóvenes. Sin embargo, la diferencia registrada en Le Lioran permitió que Evenepoel, Ayuso, Seixas y Lipowitz lo superaran en el acumulado y que Ayuso tomara la camiseta blanca.

La jornada contó con seis puertos puntuables, incluidos el Puy Mary-Pas de Peyrol y el Col de Pertus, ambos de primera categoría. Javier Romo y Richard Carapaz protagonizaron las principales fugas antes del movimiento definitivo de Pogacar.

Isaac del Toro celebra con Pogacar | Reuters

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 10

Con su llegada en solitario, Pogacar reforzó su posición al frente del Tour de Francia y amplió también su cuenta de puntos en la clasificación de la montaña. Del Toro, por su parte, deberá buscar recuperar tiempo en las siguientes etapas después de finalizar a más de minuto y medio del ganador.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / diferencia 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG 36:15:02 horas 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +3:36 3 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe +4:06 4 Juan Ayuso Lidl-Trek +4:22 5 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +4:35 6 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe +4:44 7 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG +5:08 8 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +5:45 9 Lenny Martínez Bahrain Victorious +6:34 10 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +11:49

El Tour de Francia 2026 continuará este miércoles 15 de julio con la etapa 11, misma que recorrerá 161.3 km entre Vichy – Nevers.

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