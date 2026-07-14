Peloteando, en vivo | Martes 14 de julio

Peloteando analiza las semifinales del Mundial 2026 con España-Francia y Argentina-Inglaterra en la mira, además del operativo especial de seguridad en Atlanta

Peloteando analizará este martes 14 de julio las semifinales del Mundial 2026, con especial atención al duelo entre España y Francia por el primer boleto a la gran final. El encuentro enfrentará a la mejor defensiva del torneo contra la ofensiva con mayor producción, en un cruce marcado por dos estilos distintos y por la presencia de varias figuras internacionales.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal serán dos de los protagonistas a seguir. El delantero francés intentará conducir a su selección a otra final mundialista, mientras que el atacante español buscará tener un papel determinante en el partido más importante de su equipo hasta el momento en esta Copa del Mundo.

El programa también revisará la llegada de Argentina a Atlanta para preparar su semifinal ante Inglaterra, un partido con antecedentes dentro y fuera de la cancha. Además, se abordará el operativo especial de seguridad que implementarán las autoridades ante la presencia de ambas aficiones y la expectativa generada por uno de los cruces más esperados del torneo.

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