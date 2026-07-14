El Cartaginés se adelanta a Saprissa y Alajuelense: ficha a dos figuras de Municipal Liberia

Amarini Villatoro sigue sumando buenas cartas a su plantel.

Amarini Villatoro consigue más fichajes en Cartaginés | @CartaginesCR

La desaparición de Municipal Liberia de la Primera División continúa sacudiendo el mercado de pases del fútbol costarricense. Mientras varios clubes analizaban la posibilidad de incorporar a las principales figuras del equipo pampero, Cartaginés se movió con rapidez y cerró la contratación de Joaquín Huertas y Mauricio Villalobos, dos futbolistas que eran piezas importantes en el proyecto liberiano.

Los brumosos oficializaron ambas incorporaciones volvieron a demostrar que buscan conformar un plantel competitivo para afrontar una temporada en la que tendrán doble desafío: pelear por el Torneo Apertura 2026 y ser protagonistas en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El primero de los refuerzos es Joaquín Huertas, defensor central que se había consolidado como uno de los líderes de la última línea de Municipal Liberia. Su regularidad, personalidad y capacidad para imponerse en los duelos defensivos lo convirtieron en un futbolista muy valorado durante el ciclo de José Saturnino Cardozo, siendo uno de los habituales titulares del equipo.

¡Bienvenido Joaquín Huertas! 💪🏻



Le damos la bienvenida a Huertas, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo 💙#VamosCartaginés pic.twitter.com/2Nzi9O5tfp — C.S. Cartaginés (@Cartagines) July 14, 2026

La otra incorporación es Mauricio Villalobos, mediocampista ofensivo con pasado en Deportivo Saprissa y que también dejó buenas sensaciones durante sus etapas en Santa Ana y Municipal Liberia. Su visión de juego y calidad técnica hicieron que varios aficionados morados pidieran públicamente su regreso a Tibás una vez confirmada la caída del club guanacasteco. Sin embargo, fue Cartaginés el que actuó primero. Mientras otros equipos como Saprissa y Alajuelense siguen observando el mercado generado tras la crisis de Liberia, la dirigencia blanquiazul aseguró dos futbolistas que llegan con experiencia reciente en la máxima categoría y que reforzarán sectores clave del equipo.

Ambos jugadores ya quedaron a disposición de Amarini Villatoro, quien continúa recibiendo el respaldo de la directiva en este mercado de fichajes. En las últimas semanas, el técnico guatemalteco también sumó nombres como Jesús “Tepa” González, Manuel Morán y Joaquín Alonso Hernández, elevando considerablemente el nivel competitivo de la plantilla.

¡Bienvenido Mauricio Villalobos! 💪🏻



Le damos la bienvenida a Villalobos, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo 💙#VamosCartaginés pic.twitter.com/QndpcqwtPI — C.S. Cartaginés (@Cartagines) July 14, 2026

Con estas incorporaciones, Cartaginés da un nuevo paso en un mercado que ha sido uno de los más activos del fútbol costarricense. Aunque el club considera que la base del plantel ya está prácticamente definida, Villatoro dejó abierta la posibilidad de sumar algún refuerzo más si aparece una oportunidad interesante antes del cierre del período de transferencias.

La apuesta es clara: después de alcanzar las semifinales en el último torneo, los brumosos quieren dar el siguiente paso y volver a pelear por el título nacional. Además, buscarán mejorar su rendimiento internacional en una Copa Centroamericana donde enfrentarán a rivales de peso como Municipal, Motagua, FAS y Verdes FC. Con Huertas y Villalobos ya incorporados, Cartaginés demuestra que no piensa quedarse atrás en la pelea por los grandes objetivos de la temporada.

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