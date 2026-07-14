Del Mundial 2026 a ser protagonista del Olimpia vs Motagua en Honduras

El jueves 23 de julio se disputará la Supercopa de Honduras.

Said Martínez será el árbitro del Olimpia vs Motagua | @lnfphonduras

Después de representar a Honduras en la Copa del Mundo 2026, Saíd Martínez volverá a acaparar los reflectores, esta vez en el fútbol nacional. El árbitro internacional fue designado para dirigir la Supercopa de Honduras 2026, donde Olimpia y Motagua disputarán el primer título oficial de la temporada en un nuevo clásico capitalino.

La elección del silbante catracho llega apenas días después de concluir su participación en el Mundial, torneo en el que volvió a hacer historia para el arbitraje hondureño y consolidó su prestigio dentro de la FIFA. Ahora, será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del calendario local. La Liga Nacional de Honduras confirmó que la final de la Supercopa se disputará el jueves 23 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Allí se enfrentarán los dos clubes más laureados del país en un duelo que marcará el inicio oficial de la temporada 2026-2027.

Para Saíd Martínez será un regreso especial. El árbitro de Tocoa llega con el reconocimiento de haber sido uno de los representantes de Honduras en la máxima cita del fútbol mundial, donde dirigió tres partidos y además fue designado como cuarto árbitro en otros dos encuentros, completando una destacada actuación.

Durante el Mundial 2026, Martínez estuvo al frente de los compromisos entre Qatar y Suiza, Ghana e Inglaterra y el choque de dieciseisavos de final entre Senegal y Bélgica. Además, integró el equipo arbitral como asistente de campo en los encuentros Colombia vs. Portugal y Brasil vs. Noruega, demostrando la confianza que FIFA depositó en su trabajo.

Aunque no logró superar el último corte para las semifinales y la final del torneo, el balance de su participación fue ampliamente positivo. Especialistas en arbitraje destacaron su desempeño, consolidándolo como uno de los jueces con mayor proyección de la región y reforzando el prestigio del arbitraje hondureño a nivel internacional.

Ahora, el foco vuelve a estar en el ámbito local. El clásico entre Olimpia y Motagua no solo pondrá en juego el primer trofeo del año, sino que también servirá como el regreso oficial de Martínez al fútbol hondureño tras su experiencia mundialista, en un escenario donde cualquier decisión arbitral suele quedar bajo la lupa.

La Supercopa será apenas el inicio de un calendario cargado para el colegiado catracho. Después del clásico capitalino, Saíd Martínez también apunta a mantenerse como uno de los principales árbitros de la región con designaciones en la Copa Centroamericana y en la Concacaf Nations League, competencias donde continúa siendo uno de los nombres de mayor confianza para los organismos internacionales.

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