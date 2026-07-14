Liverpool, abierto a negociar con Arne Slot para que tome las riendas de Países Bajos tras el fracaso en el Mundial

El estratega es el principal candidato para convertirse en el nuevo director técnico de la selección de los Países Bajos tras la renuncia de Ronald Koeman

Arne Slot se acerca a Países Bajos | Reuters

El futuro de Arne Slot podría dar un giro importante apenas unas semanas después de su salida del Liverpool. De acuerdo con información publicada por el diario neerlandés De Telegraaf, el estratega es el principal candidato para convertirse en el nuevo director técnico de la selección de los Países Bajos tras la renuncia de Ronald Koeman.

La Federación Neerlandesa busca un relevo inmediato luego de la decepcionante actuación en el Mundial 2026, donde el conjunto naranja quedó eliminado en los 16avos de final frente a Marruecos en una definición por penales. El resultado generó fuertes críticas hacia Koeman, quien decidió dejar el cargo una vez concluida la participación del equipo.

Según el reporte de De Telegraaf, el Liverpool ya trabaja junto con el entrenador para encontrar una fórmula que permita concretar su llegada a la selección sin afectar los compromisos económicos que ambas partes mantenían tras su despido al término de la temporada.

El club inglés pretende cerrar un acuerdo financiero que evite pérdidas para el técnico y, al mismo tiempo, reduzca el impacto económico que supondría mantener vigente el contrato que aún tenía firmado hasta 2027.

Por su parte, The Telegraph señala que la propuesta contempla elevar durante el primer año el salario de Slot como seleccionador hasta acercarlo a lo que habría cobrado en el Liverpool.

De esa manera, el entrenador no vería disminuidos sus ingresos, mientras que el club inglés dejaría de asumir el costo completo de su contrato y reduciría el gasto derivado de la indemnización.

Arne Slot aparece como el favorito para iniciar un nuevo ciclo con la Oranje debido a su perfil y al estilo de juego que desarrolló durante su carrera como entrenador. La federación considera que reúne las condiciones necesarias para encabezar la reconstrucción del combinado nacional rumbo a la Eurocopa y al Mundial de 2030.

Aunque las conversaciones todavía no concluyen, el escenario apunta a que Slot podría regresar a su país para asumir uno de los cargos más importantes del fútbol neerlandés. Si las negociaciones llegan a buen puerto, el extécnico del Liverpool será el encargado de dirigir una nueva etapa de Países Bajos tras el cierre del ciclo de Ronald Koeman.

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