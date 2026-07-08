La Delantera, en vivo | Miércoles 8 de julio

Publicado por Redacción Claro Sports

José Ramón San Cristóbal, Eduardo Videgaray, Alberto Lati, Paty Cantú y Félix Fernández se unen en La Delantera, el programa de Claro Sports que combina análisis táctico, entretenimiento y comedia

La máxima justa del fútbol se acerca a su etapa final y La Delantera se consolida como uno de los programas más completos para seguir la gran fiesta del balompié a través de la multiplataforma de Claro Sports. Este espacio ofrece una propuesta distinta, donde el análisis deportivo convive con el entretenimiento, la música, el humor y las conversaciones que van más allá de lo que ocurre dentro del terreno de juego.

La actividad de los octavos de final finalizó; y la atención estará por completo dirigida hacia lo que suceda en los cruces de cuartos de final y todo el camino a la gran final. El programa es conducido por José Ramón Sancristóbal ‘El Estaca’ y Eduardo Videgaray, junto con Alberto Lati, Paty Cantú y Félix Fernández, quienes aportan distintas perspectivas que mezclan experiencia, análisis, frescura, irreverencia y elementos musicales, dando como resultado una emisión dinámica dentro de la cobertura del Mundial.

Sintoniza y vive la Copa del Mundo de una forma distinta. La Delantera se transmite diariamente de 19:00 a 21:00 horas por Claro Sports, y este domingo, en horario especial, a las 16:00 horas; ahora con un enfoque total en la fase decisiva del torneo, acompañando el verano futbolero con análisis, humor y conversación alrededor del camino hacia el campeonato.

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