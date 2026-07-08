Celeste Amarilla explota de nuevo contra Mbappé: “Este hijo de puta le negó la mano a Orlando Gill”

Por su parte, Deschamps evitó alimentar la polémica y aseguró que Mbappé sigue enfocado en el Mundial 2026

Mbappé durante la previa del partido ante Marruecos | REUTERS

La polémica entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo en pleno Mundial 2026. La senadora paraguaya volvió a referirse al capitán de Francia durante una intervención en el Senado y lo insultó al recordar el supuesto desplante del delantero hacia el portero Orlando Gill, después del partido de octavos de final entre Francia y Paraguay.

Amarilla retomó el episodio del saludo negado y lanzó una frase que volvió a encender el debate internacional: “Cuando Orlando Gill, un niño, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara”. La legisladora agregó: “Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca”.

El cruce tiene como origen el Francia vs Paraguay de los octavos de final del Mundial 2026, partido en el que la selección europea eliminó a la Albirroja por 1-0 con gol de Mbappé desde el punto penal. Tras ese encuentro, el delantero fue señalado por su actitud frente a jugadores paraguayos, aunque Juan Cáceres, uno de los futbolistas mencionados en la polémica, dijo que no escuchó un agravio directo del francés.

La nueva declaración de Amarilla se suma a los mensajes previos que generaron rechazo fuera de Paraguay. Después de la eliminación de su selección, la senadora publicó expresiones consideradas racistas y xenófobas contra Mbappé, lo que provocó respuestas desde Francia, Paraguay y organismos internacionales. El Gobierno paraguayo se deslindó de sus palabras y las atribuyó a una responsabilidad individual.

Mbappé ya había respondido de forma directa a la legisladora paraguaya. En un mensaje publicado en ‘X’, el capitán francés la calificó como “una mujer despreciable e indigna de su cargo” y aseguró que sus declaraciones no representaban a Paraguay, país al que reconoció por la pasión y el honor mostrados durante el torneo.

La Federación Francesa de Fútbol también intervino y anunció que presentaría una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones dirigidas contra Mbappé. Además, Emmanuel Macron respaldó públicamente al futbolista con un mensaje contra el racismo, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó los comentarios como “racistas y deshumanizantes”.

Real Madrid, club de Mbappé, también cerró filas con su jugador. La institución española expresó su rechazo a las manifestaciones racistas y xenófobas atribuidas a Amarilla y respaldó públicamente al delantero francés, quien continúa concentrado con su selección en la Copa del Mundo.

En la previa del Francia vs Marruecos de cuartos de final, Didier Deschamps fue consultado por los comentarios de la política paraguaya y evitó alimentar la polémica. El técnico francés aseguró que “Kylian es fuerte y no le afecta nada de lo que se dice. Sigue a lo suyo. No le importa nada y está a un gran nivel”.

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