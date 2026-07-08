España va por Bélgica y Dani Olmo marca el objetivo: “Queremos ganar el Mundial”

El jugador español habló antes del cruce de cuartos de final ante Bélgica y dejó claro que España no piensa en una posible semifinal

Dani Olmo compareció ante los medios en Los Ángeles, en la previa del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. El futbolista del Barcelona habló sobre el momento de la selección, el cruce ante el equipo belga, la racha invicta del conjunto español y el antecedente histórico de que España solo superó esta ronda en Sudáfrica 2010, cuando terminó como campeona del mundo.

Al ser cuestionado por ese dato, Olmo reconoció que no lo tenía presente, pero lo tomó como un motivo más dentro del grupo: “Para nada, la verdad es un dato que no tenía presente, la verdad, si me preguntas. Y nada, simplemente pues si no ha pasado nunca antes, pues es una motivación extra”, respondió el mediocampista español antes del duelo de eliminación directa.

El jugador también dejó claro que el objetivo de España no se limita a superar los cuartos de final: “Al final nuestro objetivo no es solo pasar cuartos, sino ganar el Mundial y para eso tenemos que ganar todo y el primer paso es, evidentemente, el siguiente contra Bélgica ahora mismo”, agregó Olmo, en una respuesta centrada en el partido inmediato.

Durante la conferencia, Olmo evitó hablar de una posible semifinal y remarcó que el grupo no se distrae con otros cruces del torneo: “Solo pensamos en Bélgica”, señaló el jugador, quien también advirtió que el rival cuenta con futbolistas que pueden marcar diferencias y con Thibaut Courtois en la portería.

Olmo también habló de su presente dentro del Mundial y de la exigencia que ha acompañado su carrera: “Siempre he tenido que demostrar lo que soy”, dijo el mediapunta, al explicar que asume esa presión como parte de su recorrido profesional.

Otro de los temas de la conferencia fue el funcionamiento colectivo de España. Olmo defendió que el equipo ha construido su avance desde el esfuerzo conjunto en todas las líneas. “Atacamos todos y defendemos todos”, explicó al hablar del trabajo sin balón, además de destacar la participación de los delanteros en la presión y el papel de Unai Simón, quien mantiene una marca de imbatibilidad en el torneo.

El jugador también se refirió a sus compañeros de ataque y creación. Sobre Pedri, Olmo fue directo: “A Pedri es un espectáculo verlo”. El mediocampista sostuvo que tenerlo en el campo le da a España una solución con y sin balón. También habló de Lamine Yamal, a quien ve con confianza y con margen para seguir aportando aunque no siempre aparezca en las estadísticas: “Le veo bien, con más confianza. Con muchas ganas de seguir jugando y demostrando. La conexión que tengo con él se ve en el campo, con y sin balón. Es un jugador que nos está dando y nos va a dar mucho, va a mejorar y seguro que en el próximo partido nos va a dar más”.

España llega a los cuartos de final con una racha de 35 partidos sin perder, pero Olmo sostuvo que ese registro no cambia el enfoque del vestidor. El futbolista afirmó que cada encuentro debe asumirse como una final y que la prioridad está en superar a Bélgica: “Nos da igual lo que hagan las otras selecciones”, dijo sobre el resto de candidatos, antes de insistir en que el grupo debe corregir detalles para buscar el pase a semifinales.

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