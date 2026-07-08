¿Llegan al 2030? La edad que tendrían los jugadores de la selección mexicana en el próximo Mundial
Rafa Márquez hereda una selección con talento joven como Mora y Vargas, pero que tendría a más de la mitad arriba de los 30 años en la siguiente justa mundialista
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La selección mexicana terminó su participación en el Mundial del 2026 el domingo, pero ya comienza el proceso para la siguiente justa mundialista. El miércoles 8 de julio, el tricolor hizo oficial que Rafa Márquez será el sucesor de Javier Aguirre como el entrenador, teniendo por primera vez un la plan de sucesión, no un ‘borrón y cuenta nueva’.
Para el siguiente ciclo mundialista, la selección mexicana tendrá que ganarse su boleto, ya que en 2026 no pasó por las eliminatorias al ser uno de los países sede. Habrá que construir con las bases de este Mundial, en el que el tricolor terminó en el Top 10, pero Márquez llega a un vestidor que ya conoce, con solo unos cuantos jugadores que apuntarían a no formar parte del proceso por edad.
¿Cuántos años tendrán los jugadores mexicanos para el próximo Mundial?
Tras caer eliminados ante Inglaterra, solo hay un jugador mexicano que oficialmente se retiró de la selección: Memo Ochoa. El portero, quien estuvo en cada justa mundialista desde Alemania 2006, anunció que dice adiós a las canchas, ya no buscará un club tras la justa mundialista.
Además de Memo Ochoa, Raúl Jiménez es otro de los más veteranos de esta selección y ya tendría 39 años para cuando inicie el torneo que se disputará en Marruecos, Portugal, España, Argentina, Uruguay y Paraguay. Un quinto Mundial no se descarta, pero tampoco es habitual que un delantero siga en lo más alto cerca de los 40 años.
Jiménez es uno de 20 jugadores que fueron al Mundial del 2026 y que ya tendrían 30 años o más cuando arranque el siguiente Mundial. El resto estarían entre 30 y 35, así que no son veteranos al extremo. Si bien hay jugadores jóvenes listos para tener mayor protagonismo, como Gilberto Mora, Obed Vargas y Armando González, la realidad es que hablamos de una plantilla que estaría más cerca del final que del punto de mejor rendimiento. De los 26, solo Morita, Obed, Hormiga, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez, Santiago Gimenez y Chino Huerta no llegarían a las tres décadas de vida.
|Jugador
|Edad en 2026
|Fecha de nacimiento
|Edad en 2030
|Raúl Jiménez
|35
|5 de mayo de 1991
|39
|Jesús Gallardo
|31
|15 de agosto de 1994
|35
|Luis Romo
|31
|5 de junio de 1995
|35
|Guillermo Martínez
|31
|15 de marzo de 1995
|35
|Carlos Acevedo
|30
|19 de abril de 1996
|34
|Orbelín Pineda
|30
|24 de marzo de 1996
|34
|Luis Chávez
|30
|15 de enero de 1996
|34
|César Montes
|29
|24 de febrero de 1997
|33
|Álvaro Fidalgo
|29
|9 de abril de 1997
|33
|Julián Quiñones
|29
|24 de marzo de 1997
|33
|Edson Álvarez
|28
|24 de octubre de 1997
|32
|Alexis Vega
|28
|25 de noviembre de 1997
|32
|Jorge Sánchez
|28
|10 de diciembre de 1997
|32
|Johan Vásquez
|27
|22 de octubre de 1998
|31
|Roberto Alvarado
|27
|7 de septiembre de 1998
|31
|Raúl Rangel
|26
|25 de febrero de 2000
|30
|Israel Reyes
|26
|23 de mayo de 2000
|30
|Érik Lira
|26
|8 de mayo de 2000
|30
|César Huerta
|25
|3 de diciembre de 2000
|29
|Santiago Gimenez
|25
|18 de abril de 2001
|29
|Brian Gutiérrez
|23
|17 de junio de 2003
|27
|Armando González
|23
|20 de abril de 2003
|27
|Mateo Chávez
|22
|11 de mayo de 2004
|26
|Obed Vargas
|20
|5 de agosto de 2005
|24
|Gilberto Mora
|17
|14 de octubre de 2008
|21
A la lista se podrían sumar varios jugadores que se perdieron el Mundial del 2026 por lesión, como Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz. El portero del América llegaría de 33 años, el lateral del Copenhague de 26 y el medio del Toluca en 29.
Pese a tener cerca de una decena de jugadores en su ‘prime’, es probable que medio plantel sea distinto para el tricolor en el Mundial del 2030. Analizando las últimas justas mundialistas, el solo en Rusia 2018 repitió más de la mitad del roster de Brasil 2014: