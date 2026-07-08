¿Llegan al 2030? La edad que tendrían los jugadores de la selección mexicana en el próximo Mundial

Publicado por Héctor Lázzeri

Rafa Márquez hereda una selección con talento joven como Mora y Vargas, pero que tendría a más de la mitad arriba de los 30 años en la siguiente justa mundialista

La selección mexicana terminó su participación en el Mundial del 2026 el domingo, pero ya comienza el proceso para la siguiente justa mundialista. El miércoles 8 de julio, el tricolor hizo oficial que Rafa Márquez será el sucesor de Javier Aguirre como el entrenador, teniendo por primera vez un la plan de sucesión, no un ‘borrón y cuenta nueva’.

Para el siguiente ciclo mundialista, la selección mexicana tendrá que ganarse su boleto, ya que en 2026 no pasó por las eliminatorias al ser uno de los países sede. Habrá que construir con las bases de este Mundial, en el que el tricolor terminó en el Top 10, pero Márquez llega a un vestidor que ya conoce, con solo unos cuantos jugadores que apuntarían a no formar parte del proceso por edad.

¿Cuántos años tendrán los jugadores mexicanos para el próximo Mundial?

Tras caer eliminados ante Inglaterra, solo hay un jugador mexicano que oficialmente se retiró de la selección: Memo Ochoa. El portero, quien estuvo en cada justa mundialista desde Alemania 2006, anunció que dice adiós a las canchas, ya no buscará un club tras la justa mundialista.

Además de Memo Ochoa, Raúl Jiménez es otro de los más veteranos de esta selección y ya tendría 39 años para cuando inicie el torneo que se disputará en Marruecos, Portugal, España, Argentina, Uruguay y Paraguay. Un quinto Mundial no se descarta, pero tampoco es habitual que un delantero siga en lo más alto cerca de los 40 años.

Jiménez es uno de 20 jugadores que fueron al Mundial del 2026 y que ya tendrían 30 años o más cuando arranque el siguiente Mundial. El resto estarían entre 30 y 35, así que no son veteranos al extremo. Si bien hay jugadores jóvenes listos para tener mayor protagonismo, como Gilberto Mora, Obed Vargas y Armando González, la realidad es que hablamos de una plantilla que estaría más cerca del final que del punto de mejor rendimiento. De los 26, solo Morita, Obed, Hormiga, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez, Santiago Gimenez y Chino Huerta no llegarían a las tres décadas de vida.

JugadorEdad en 2026Fecha de nacimientoEdad en 2030
Raúl Jiménez355 de mayo de 199139
Jesús Gallardo3115 de agosto de 199435
Luis Romo315 de junio de 199535
Guillermo Martínez3115 de marzo de 199535
Carlos Acevedo3019 de abril de 199634
Orbelín Pineda3024 de marzo de 199634
Luis Chávez3015 de enero de 199634
César Montes2924 de febrero de 199733
Álvaro Fidalgo299 de abril de 199733
Julián Quiñones2924 de marzo de 199733
Edson Álvarez2824 de octubre de 199732
Alexis Vega2825 de noviembre de 199732
Jorge Sánchez2810 de diciembre de 199732
Johan Vásquez2722 de octubre de 199831
Roberto Alvarado277 de septiembre de 199831
Raúl Rangel2625 de febrero de 200030
Israel Reyes2623 de mayo de 200030
Érik Lira268 de mayo de 200030
César Huerta253 de diciembre de 200029
Santiago Gimenez2518 de abril de 200129
Brian Gutiérrez2317 de junio de 200327
Armando González2320 de abril de 200327
Mateo Chávez2211 de mayo de 200426
Obed Vargas205 de agosto de 200524
Gilberto Mora1714 de octubre de 200821

A la lista se podrían sumar varios jugadores que se perdieron el Mundial del 2026 por lesión, como Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz. El portero del América llegaría de 33 años, el lateral del Copenhague de 26 y el medio del Toluca en 29.

Pese a tener cerca de una decena de jugadores en su ‘prime’, es probable que medio plantel sea distinto para el tricolor en el Mundial del 2030. Analizando las últimas justas mundialistas, el solo en Rusia 2018 repitió más de la mitad del roster de Brasil 2014:

Te puede interesar:

¡Ruido y quejas! Noruega cambia de hotel antes del partido ante Inglaterra

Mundial 2026

¡Ruido y quejas! Noruega cambia de hotel antes del partido ante Inglaterra

Braut Haaland, el vikingo más trend del momento: 5 datos que quizás no conocías del noruego

Mundial 2026

Braut Haaland, el vikingo más trend del momento: 5 datos que quizás no conocías del noruego

La selección mexicana agradece a la afición tras el Mundial: “Gracias por no dejar de creer”

Mundial 2026

La selección mexicana agradece a la afición tras el Mundial: “Gracias por no dejar de creer”

VideoW Radio