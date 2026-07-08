Rafa Márquez promete continuidad en la selección mexicana: “No es momento de frenar, sino de acelerar”

El nuevo entrenador del Tri agradeció a Javier Aguirre y prometió dar continuidad al proyecto de la selección

Rafa Márquez inició oficialmente una nueva etapa al frente de la selección mexicana después de la salida de Javier Aguirre tras el Mundial 2026. En sus primeras declaraciones como entrenador del representativo nacional, el exdefensa agradeció la confianza recibida durante el proceso anterior y aseguró que su principal objetivo será mantener y mejorar el nivel mostrado por el equipo.

Márquez comenzó reconociendo el respaldo que recibió de Aguirre desde su llegada al cuerpo técnico y destacó el aprendizaje obtenido durante el tiempo que trabajaron juntos.

“Bueno, primero que nada, este profundo agradecimiento hacia Javier, el haberme brindado la confianza de poder pertenecer a su cuerpo técnico, el abrirme un poco ese espacio que es muy personal y confidente. Creo que no me queda más que solo agradecerle porque también ha sido una experiencia de aprendizaje que era también lo que se pretendía y bueno, no fue fácil, pero al final yo creo que el trabajo, el convencimiento y lo que Javier nos brindó, sobre todo en la gestión, ha sido una etapa de mucho aprendizaje”, dijo en entrevista para la página de la selección mexicana.

El nuevo seleccionador también envió un mensaje a la afición mexicana y resaltó el apoyo recibido durante los cinco partidos que disputó el equipo en la Copa del Mundo.

“Primero que nada, agradecer por todo el apoyo que recibimos durante estos cinco partidos. Realmente fue increíble. Creo que obviamente el apoyo fue de menos a más, creyendo en el equipo. No me queda más que responderles y decirles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección, de mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentarlo mejorar”.

Márquez pidió a los aficionados mantener la confianza en el proyecto y en el trabajo que realizará junto a su equipo. “No me queda más que decirles que sigan apoyándonos, que crean en este proyecto, que crean en el trabajo, que crean en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para intentar lo que todos queremos, tener un mejor fútbol”.

Sobre el futuro inmediato de la selección, el entrenador señaló que recibe un plantel con una base sólida, integrada por futbolistas jóvenes y jugadores de experiencia, lo que considera fundamental para la etapa de transición que comienza.

“Yo creo que se tiene una muy buena base, se tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que creo que van a ser importantes en esta etapa de transición. Lo mencionaba yo a veces en mis redes, que ahora no es momento de frenar, sino de acelerar, donde creo que se ha hecho ya una base, un gran trabajo para poder fortalecer esto que se inició y aprovechar sobre todo esta continuidad que quizás antes no se había visto”.

El exfutbolista también dejó claro que asume la responsabilidad de consolidar el proceso y buscar una mejora constante en el rendimiento del equipo nacional. “Está bajo mi responsabilidad y haré todo lo posible para mantenerlo, incluso mejorarlo. Estoy con la ilusión, con la responsabilidad, con las ganas de poder hacer sobre todo que el jugador mexicano sea mejor, potencializarlo y yo creo que a beneficio del nivel del fútbol mexicano”.

El enfoque de su proyecto

Márquez explicó que su proyecto no se limitará a la selección mayor, sino que buscará una coordinación más estrecha con las categorías inferiores para fortalecer la formación de jugadores. “No es nada más fijarme o estar en selección mayor, sino en selección menor también trabajar e intentar potencializarlo también, porque al final si queremos un mejor fútbol, también tenemos que tener bases importantes, procesos importantes para tener mejores jugadores”.

En ese sentido, reconoció el trabajo que se realiza actualmente en las selecciones juveniles y mencionó la labor de Andrés Lillini dentro de la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. “También creo que se está haciendo un gran trabajo en la labor que está haciendo Andrés Lillini”.

Finalmente, el nuevo entrenador de la selección mexicana resumió el objetivo central de su gestión: mantener el nivel alcanzado en el proceso anterior y llevar al equipo lo más lejos posible en las próximas competencias.

“Como objetivo, pues obviamente es tratar de mantener o mejorar el nivel de la selección hoy en día. Creo que hay una muy buena base y ya un trabajo hecho durante la etapa pasada, y sobre todo tratar de llegar lo más lejos posible e intentar mejorar el nivel del fútbol mexicano”.

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