¿Erik Lira seguirá en Cruz Azul? Joel Huiqui confirma cuándo vuelve a entrenar con La Máquina

El entrenador celeste aseguró que el mediocampista sigue comprometido con el club, aunque su salida dependerá de una oferta formal que convenza a la directiva

Joel Huiqui inicia su primera temporada completa al frente de Cruz Azul con un tema inmediato sobre la mesa: el futuro de Erik Lira. Después de que La Máquina confirmó la renovación del entrenador tras la conquista del Clausura 2026, el mediocampista mexicano aparece como una de las piezas más seguidas del mercado, entre el interés de otros clubes y la postura del propio jugador.

La continuidad de Huiqui representa una apuesta por la estabilidad deportiva del club cementero, que decidió mantener el proyecto después del título de Liga MX. El técnico, quien tomó al equipo en la parte final del torneo anterior y terminó con el campeonato, ahora tendrá el reto de iniciar el Apertura 2026 desde la jornada uno y sostener la base competitiva del plantel.

Huiqui habla claro sobre Erik Lira y el interés de otros clubes

Durante su presentación tras renovar contrato, Joel Huiqui fue cuestionado directamente sobre la situación de Erik Lira, futbolista que ha despertado interés fuera de Cruz Azul. El entrenador evitó confirmar si existe una oferta formal, pero dejó claro que cualquier negociación deberá pasar por la directiva celeste. “Como staff y como club, nos encantaría que Erik pudiera jugar a un buen nivel y que, si alguien está interesado en sus servicios, lo haga de manera formal. Sobre todo, que venga con toda la disposición de decir: ‘Yo quiero a Erik, me lo voy a llevar y cueste lo que cueste’. Obviamente, esa información la tendrá que dar la directiva, si hay oferta o no por él”, señaló Huiqui.

Los rumores en torno a una salida de Lira se multiplicaron tras su gran Mundial, y el jugador tendría como prioridad buscar una oportunidad en Europa. El canterano de Pumas tiene contrato con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2029, por lo que su salida dependería de una propuesta formal y de las condiciones que acepte la institución.

Huiqui no cerró la puerta a una transferencia, pero tampoco habló de una salida inmediata. Su postura apunta a que Cruz Azul mantiene el control de la situación y que, mientras no exista una operación concreta, el futbolista seguirá considerado dentro del plantel campeón.

El compromiso de Lira con Cruz Azul y su regreso al equipo

Más allá de los rumores, el entrenador celeste aseguró que ya tuvo comunicación directa con Erik Lira, a quien percibe comprometido con el club. La conversación entre ambos se dio antes de su reincorporación al trabajo de pretemporada, en medio de las versiones sobre su futuro. “Hoy hablé con él; anteayer le mandé un mensaje, hicimos una llamada muy tarde y él está comprometido con nosotros y con la institución”, explicó Huiqui, al referirse al estado anímico y profesional del mediocampista.

El técnico también detalló el plan inmediato para el jugador, quien tendrá un breve periodo de descanso antes de volver a La Noria. “Él tendrá una serie de vacaciones, pero se presenta la próxima semana para arrancar la jornada uno”, agregó el entrenador cementero.

Huiqui dejó entrever que, por ahora, Erik Lira sigue dentro de los planes de Cruz Azul para el Apertura 2026. El escenario podría cambiar si llega una oferta formal que cumpla con las exigencias del club, pero la postura inicial del cuerpo técnico es contar con él para el arranque del torneo.

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