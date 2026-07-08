Confirmado: queda firme la expulsión de Municipal Liberia en Costa Rica

La confirmación llegó una vez que expiraron los plazos establecidos para presentar recursos.

Liberia no jugará la próxima temporada | IG: admliberia

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó de manera definitiva que Municipal Liberia no disputará la temporada 2026-2027 de la Primera División. La decisión quedó firme tras concluir el proceso relacionado con la licencia del club, que perdió su lugar en la máxima categoría. Con esta resolución, el campeonato deberá incorporar a un nuevo equipo para completar el listado de participantes.

La confirmación llegó una vez que expiraron los plazos establecidos para presentar recursos. Al no existir una apelación ni una solicitud de revisión por parte de la institución, la determinación quedó firme y Municipal Liberia perdió oficialmente su lugar en la máxima categoría del país.

La situación que llevó a Municipal Liberia a quedar fuera

El procedimiento comenzó cuando el Comité de Licencias revisó la documentación del club y detectó distintos aspectos relacionados con su organización administrativa y financiera. Como parte del trámite, la entidad debía demostrar que cumplía con los requisitos exigidos para participar en la Primera División.

Luego del análisis correspondiente, la Federación concluyó que las condiciones necesarias para otorgar la licencia no habían sido acreditadas. En consecuencia, el equipo quedó inhabilitado para disputar el próximo torneo de la máxima categoría del fútbol costarricense.

Aunque ya no podrá competir en Primera División, Municipal Liberia todavía tiene la posibilidad de solicitar una licencia para jugar en la Segunda División. Para ello deberá superar el mismo proceso de evaluación y cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas por la Federación.

¿Qué sucederá con la plaza de Municipal Liberia?

La resolución también abrió la necesidad de encontrar un nuevo integrante para el campeonato. Por ese motivo, el Comité Ejecutivo definió que la plaza será asignada mediante un repechaje entre dos clubes de la Liga de Ascenso.

Guadalupe FC y Escorpiones FC fueron los equipos elegidos para disputar ese compromiso, luego de ser los mejores posicionados según los criterios deportivos establecidos para este caso. El encuentro se jugará en sede neutral y la fecha será anunciada más adelante.

De esta manera, el fútbol costarricense tendrá un desenlace poco habitual antes del comienzo de la temporada 2026-2027. El vencedor del repechaje ocupará el lugar que dejó Municipal Liberia y completará la nómina definitiva de equipos que competirán en la Primera División.

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