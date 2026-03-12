Liga Telmex Béisbol, en vivo la semifinal 1 | Fase Nacional

Disfruta de toda la emoción de la recta final de la Liga Telmex Béisbol en las pantallas de Claro Sports

La Semifinal 1 de la Fase Nacional de la Liga Telmex de Béisbol se perfila como un duelo de alto nivel, con dos equipos que buscan asegurar su lugar en la gran final del torneo. En este enfrentamiento, la estrategia y la ejecución dentro del campo serán determinantes para definir al ganador.

Los jugadores afrontarán el compromiso con la intención de marcar diferencia en cada acción del juego, desde el trabajo del pitcher hasta la respuesta ofensiva y el desempeño defensivo. Cada turno al bat y cada jugada pueden influir en el rumbo del partido.

Con el pase a la final en juego, el ambiente estará marcado por la intensidad y la expectativa de los aficionados, que seguirán cada momento de un partido que puede definir al primer finalista de la temporada.

