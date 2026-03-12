Agenda deportiva del 12 al 15 de marzo: Clásico Mundial de Béisbol, Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno y más
No te pierdas los eventos deportivos más destacados del fin de semana: fútbol, automovilismo, béisbol, MMA, básquetbol, lucha libre y más
Un nuevo fin de semana de marzo llega cargado de actividad en materia deportiva. A partir de este jueves 12 y hasta el domingo 15 de marzo, el deporte acapara las portadas con eventos destacados como la Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026; el Clásico Mundial de Béisbol; el arranque de los octavos de final en la UEFA Europa y Conference League; y mucha emoción en el fútbol nacional e internacional.
En Claro Sports te llevaremos los mejores partidos de la UEFA, un nuevo ‘jueves de chiricuazos’ con la TNA y fútbol de Guatemala, así como el golf de la LIV Golf desde Singapur. A continuación te dejamos la agenda completa, horarios y canales de transmisión.
Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados
Jueves 12 de marzo
La actividad del fin de semana iniciará desde este jueves 12 de marzo con la disputa de los octavos de final de ida tanto en la UEFA Europa League como en la Conference League. No olvides que en Claro Sports tendremos las acciones de los principales partidos, en vivo y en directo para México y Centroamérica.
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Lille vs Aston Villa | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Bolonia vs Roma | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Panathinaikos vs Betis | Octavos de final ida | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Stuttgart vs Porto | Octavos de final ida | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Rijeka vs Estrasburgo | Octavos de final ida | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Lech Poznan vs Shakhtar | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 11:45 | Fútbol | Conference League | AZ Alkmaar vs Sparta Praga | Octavos de final ida | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Samsunspor vs Rayo Vallecano | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 12:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Parahockey sobre hielo Playoffs 2 | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Genk vs Friburgo | Octavos de final ida | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Celta vs Lyon | Octavos de final ida | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Ferencvaros vs Braga | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Nottingham Forest vs Midtjylland | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Crystal Palace vs AEK Larnaca | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Fiorentina vs Rakow Czestochowa | Octavos de final ida | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Conference League | NK Celje vs AEK Atenas | Octavos de final ida | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Sigma Olomouc vs Mainz 05 | Octavos de final ida | Claro Sports
- 15:45 | Fútbol | Liga MX Femenil | Cruz Azul vs Necaxa | Jornada 11 | Clausura 2026 | ViX y YouTube
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Washington Wizards vs Orlando Magic | NBA League Pass
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Philadelphia 76ers vs Detroit Pistons | NBA League Pass
- 17:00 | Básquetbol | NBA | Phoenix Suns vs Indiana Pacers | NBA League Pass
- 17:30 | Básquetbol | NBA | Brooklyn Nets vs Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 17:30 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Miami Heat | NBA League Pass
- 18:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Toluca vs Pumas | Jornada 11 | Clausura 2026 | ViX y YouTube
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Dallas Mavericks vs Memphis Grizzlies | NBA League Pass
- 18:00 | Fútbol | Concacaf Champions Cup | Cincinnati vs Tigres | Octavos de final ida | FOX+ y FOX One
- 19:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Lo mejor del día | Claro Sports
- 19:00 | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Querétaro vs Atlas | Jornada 11 | Clausura 2026 | FOX One
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs San Antonio Spurs | NBA League Pass
- 19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Pachuca vs Tijuana | Jornada 11 | Clausura 2026 | FOX One y Tubi
- 19:15 | Golf | LIV Golf Singapur Ronda 2 | Claro Sports
- 19:30 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Oklahoma City Thunder | NBA League Pass
- 20:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Tigres vs Santos | Jornada 11 | Clausura 2026 | FOX One
- 20:00 | Fútbol | Concacaf Champions Cup | Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders | Octavos de final ida | FOX
- 20:30 | Básquetbol | NBA | Chicago Bulls vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass
- 21:10 | Fútbol | Liga MX Femenil | Mazatlán vs Rayadas | Jornada 11 | Clausura 2026 | FOX One y Tubi
- 21:30 | Automovilismo | GP China F1 2026 | Prácticas Libres 1 | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
Viernes 13 de marzo
El viernes llegará cargado de acción en los Juegos Paralímpicos de Invierno, con actividad en paraesquí alpino y parahockey. Además rueda el balón en las principales ligas del mundo con la jornada 29 de la Serie A, la jornada 26 en la Ligue 1 y la jornada 28 en LaLiga. Por si fuera poco doble cartelera en el Clásico Mundial de Béisbol.
- 01:30 | Automovilismo | GP China F1 2026 | Clasificación sprint | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- 02:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Paraesquí alpino slalom gigante carrera 1 todas las clases varonil | Claro Sports
- 05:30 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Paraesquí alpino slalom gigante carrera 2 todas las clases varonil | Claro Sports
- 12:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Parahockey sobre hielo semifinal | Claro Sports
- 13:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli | Jornada 26 | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Torino vs Parma | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Marsella vs Auxerre | Jornada 26 | FOX
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Alavés vs Villarreal | Jornada 28 | Sky Sports
- 17:00 | Fútbol | Ascenso MX | Alebrijes de Oaxaca vs Tapatío | Jornada 10 | Clausura 2026 | ESPN
- 17:30 | Básquetbol | NBA | Memphis Grizzlies vs Detroit Pistons | NBA League Pass
- 17:30 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavaliers vs Dallas Mavericks | NBA League Pass
- 17:30 | Básquetbol | NBA | Phoenix Suns vs Toronto Raptors | NBA League Pass
- 17:30 | Básquetbol | NBA | New York Knicks vs Indiana Pacers | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA | New Orleans Pelicans vs Houston Rockets | NBA League Pass
- 18:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Lo mejor del día | Claro Sports
- 19:00 | Sóftbol | Liga Mexicana de Sóftbol | Sultanes Femenil vs El Águila | Semifinales Juego 3 | Claro Sports
- 19:00 | Fútbol | Ascenso MX | Correcaminos vs Irapuato | Jornada 10 | Clausura 2026 | ESPN
- 19:00 | Fútbol | Ascenso MX | Mineros vs Jaiba Brava | Jornada 10 | Clausura 2026 | AyM Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Necaxa | Jornada 11 | Clausura 2026 | Azteca Deportes, FOX y FOX One
- 19:45 | Golf | LIV Golf Singapur Ronda 3 | Claro Sports
- 20:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | América vs León | Jornada 11 | Clausura 2026 | ViX y YouTube
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors | NBA League Pass
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Utah Jazz vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass
- 20:30 | Básquetbol | NBA | Chicago Bulls vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Juárez vs Monterrey | Jornada 11 | Clausura 2026 | Azteca Deportes, FOX y FOX One
- 21:00 | Automovilismo | GP China F1 2026 | Sprint | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- Béisbol | Clásico Mundial de Béisbol | Cuartos de final | 2º del Grupo C vs. 1º del Grupo D | Miami, Florida, EE.UU.
- Béisbol | Clásico Mundial de Béisbol | Cuartos de final | 2º del Grupo A vs. 1º del Grupo B | Houston, Texa, EE.UU.
Sábado 14 de marzo
El sábado tendrá intensa actividad en el fútbol nacional e internacional, así como en la Fórmula 1 con la qualy para la carrera dominical del GP China. En la Liga MX destaca el partido que sostendrán Pumas y Cruz Azul en el Olímpico Universitario.
- 01:00 | Automovilismo | GP China F1 2026 | Clasificación | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- 07:00 | Fútbol | LaLiga | Girona vs Athletic | Jornada 28 | Sky Sports
- 08:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Curling en silla de ruedas | Final equipo mixto | Claro Sports
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Inter vs Atalanta | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Heidenheim | Jornada 26 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Augsburgo | Jornada 26 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | Jornada 26 | Sky Sports
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Hoffenheim vs Wolfsburgo | Jornada 26 | Sky Sports
- 09:00 | Fútbol | Primera División de Chipre | AEL Limassol vs Omonia Aradippou | Jornada 26 | Claro Sports
- 09:00 | Fútbol | Premier League | Burnley vs Bournemouth | Jornada 30 | HBO Max
- 09:00 | Fútbol | Premier League | Sunderland vs Brighton | Jornada 30 | HBO Max
- 09:15 | Fútbol | LaLiga | Atlético de Madrid vs Getafe | Jornada 28 | Sky Sports
- 10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lorient vs Lens | Jornada 26 | FOX
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Napoli vs Lecce | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 11:00 | Básquetbol | NBA | Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers | NBA League Pass
- 11:30 | Fútbol | Premier League | Chelsea vs Newcastle | Jornada 30 | HBO Max
- 11:30 | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Everton | Jornada 30 | FOX
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Real Oviedo vs Valencia | Jornada 28 | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | Bundesliga | Hamburg vs Colonia | Jornada 26 | Sky Sports
- 12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Angers vs Niza | Jornada 26 | FOX
- 13:00 | Básquetbol | NBA | Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 13:30 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs San Antonio Spurs | NBA League Pass
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Udinese vs Juventus | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Real Madrid vs Elche | Jornada 28 | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | Premier League | West Ham vs Manchester City | Jornada 30 | FOX
- 14:05 | Fútbol | Ligue 1 | Monaco vs Stade Brestois | Jornada 26 | FOX
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Washington Wizards vs Boston Celtics | NBA League Pass
- 16:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Guastatoya vs Mictlán | Jornada 13 | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | San Luis vs Pachuca | Jornada 11 | Clausura 2026 | Disney+, ESPN y ViX
- 17:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas vs Santos | Jornada 11 | Clausura 2026 | Prime Video
- 17:30 | Fútbol | MLS | Charlotte FC vs Inter Miami | Jornada 4 | Apple TV
- 18:00 | Sóftbol | Liga Mexicana de Sóftbol | Sultanes Femenil vs El Águila | Semifinales posible juego 4 | Claro Sports
- 18:00 | MMA | UFC Vegas 114 | Emmett vs Vallejos | Paramount+
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Orlando Magic vs Miami Heat | NBA League Pass
- 18:30 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers | NBA League Pass
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Tijuana | Jornada 11 | Clausura 2026 | FOX One
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Atlas | Jornada 11 | Clausura 2026 | Canal 5, TUDN y ViX
- 19:00 | Fútbol | Ascenso MX | CA Morelia vs Tepatitlán | Jornada 10 | Clausura 2026 | AyM Sports
- 19:00 | Fútbol | Ascenso MX | Cancún vs CA La Paz | Jornada 10 | Clausura 2026 | AyM Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Malacateco vs Mixco | Jornada 13 | Claro Sports
- 19:05 | Golf | LIV Golf Singapur Ronda 4 | Claro Sports
- 20:30 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Los Angeles Clippers | NBA League Pass
- 21:00 | Fútbol | Ascenso MX | Dorados vs Leones Negros | Jornada 10 | Clausura 2026 | ESPN
- 21:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Lo mejor del día | Claro Sports
- 21:10 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs Cruz Azul | Jornada 11 | Clausura 2026 | Canal 5, TUDN y ViX
- Béisbol | Clásico Mundial de Béisbol | Cuartos de final | 2º del Grupo B vs. 1º del Grupo A | Houston, Texas, EE.UU.
- Béisbol | Clásico Mundial de Béisbol | Cuartos de final | 2º del Grupo D vs. 1º del Grupo C | Miami, Florida, EE.UU.
Domingo 15 de marzo
Para cerrar el fin de semana destaca la Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, la cual podrás seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports para México y Latinoamérica.
- 01:00 | Automovilismo | GP China F1 2026 | Carrera | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- 05:30 | Fútbol | Serie A | Hellas Verona vs Genoa | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 07:00 | Fútbol | LaLiga | Mallorca vs Espanyol | Jornada 28 | Sky Sports
- 08:00 | Fútbol | Ligue 1 | Racing de Estrasburgo vs Paris FC | Jornada 26 | FOX
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Pisa vs Cagliari | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Sassuolo vs Bolonia | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Crystal Palace vs Leeds | Jornada 30 | FOX
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Manchester United vs Aston Villa | Jornada 30 | HBO Max
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Nottingham Forest vs Fulham | Jornada 30 | FOX
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Werder Bremen vs Mainz 05 | Jornada 26 | Sky Sports
- 09:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Parahockey sobre hielo final | Claro Sports
- 09:15 | Fútbol | LaLiga | Barcelona vs Sevilla | Jornada 28 | Sky Sports
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Metz vs Toulouse | Jornada 26 | FOX
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Le Havre vs Lyon | Jornada 26 | FOX
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | Friburgo vs Union Berlin | Jornada 26 | Sky Sports
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Liverpool vs Tottenham | Jornada 30 | FOX
- 11:00 | Básquetbol | NBA | Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder | NBA League Pass
- 11:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Chivas vs Pachuca | Jornada 12 | Clausura 2026 | FOX One y Tubi
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Como vs Roma | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 11:30 | Automovilismo | Trucks México Series | Claro Sports
- 11:30 | Fútbol | LaLiga | Betis vs Celta | Jornada 28 | Sky Sports
- 12:30 | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs RB Leipzig | Jornada 26 | Sky Sports
- 13:10 | Fútbol | Liga MX Femenil | Puebla vs Juárez | Jornada 12 | Clausura 2026 | FOX One y Tubi
- 13:30 | Automovilismo | Nascar México Series San Luis Potosí | Claro Sports
- 13:30 | Básquetbol | NBA | Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks | NBA League Pass
- 13:30 | Básquetbol | NBA | Dallas Mavericks vs Cleveland Cavaliers | NBA League Pass
- 13:30 | Básquetbol | NBA | Detroit Pistons vs Toronto Raptors | NBA League Pass
- 13:30 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Ceremonia de Clausura | Claro Sports
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Lazio vs Milan | Jornada 29 | ESPN y Disney+
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Lille | Jornada 26 | FOX
- 14:00 | Fútbol | LaLiga | Real Sociedad vs Osasuna | Jornada 28 | Sky Sports
- 14:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Achuapa vs Marquense | Jornada 13 | Claro Sports
- 16:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Necaxa vs San Luis | Jornada 12 | Clausura 2026 | ViX y YouTube
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Portland Trail Blazers vs Philadelphia 76ers | NBA League Pass
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Querétaro | Jornada 11 | Clausura 2026 | A+, FOX y FOX One
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Golden State Warriors vs New York Knicks | NBA League Pass
- 18:00 | Sóftbol | Liga Mexicana de Sóftbol | Sultanes Femenil vs El Águila | Semifinales posible juego 5
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | América vs Mazatlán | Jornada 11 | Clausura 2026 | Canal 5, TUDN y ViX
- 20:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Tigres vs Querétaro | Jornada 12 | Clausura 2026 | FOX One y Tubi
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Utah Jazz vs Sacramento Kings | NBA League Pass
- 20:00 | Juegos Paralímpicos de Invierno | Milano Cortina 2026 | Lo mejor del día | Claro Sports
- Béisbol | Clásico Mundial de Béisbol | Semifinal 1 | Por definir | Miami, Florida, EE.UU.