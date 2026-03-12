¿Al rescate del Tricolor? Fidalgo tiene una prueba de fuego tras las lesiones en el mediocampo

El Maguito podría tener un debut complicado ante Portugal debido a las constantes lesiones de los futbolistas aztecas

El posible debut de Álvaro Fidalgo con la selección mexicana podría ser más complicado de lo esperado. La reinauguración del Estadio Azteca y tener a Portugal (con o sin Cristiano Ronaldo) como rival ya traía consigo un peso específico. No obstante, a estos dos elementos se le han sumado las lesiones que arrastra el equipo de Javier Aguirre, en específico, en la media cancha.

Ante este panorama, el llamado del Maguito podría convertirse en una prueba importante para demostrar su nivel con el combinado nacional, así como demostrarle a sus detractores el porqué es una gran alternativa para la medular de la selección azteca con miras a la Copa del Mundo.

Fidalgo aparece en la prelista de la selección mexicana

Álvaro Fidalgo continúa sumando minutos en el Real Betis | Reuters

La Dirección de Selecciones Nacionales ya envió al Real Betis el documento de “apartado” para Álvaro Fidalgo, un paso previo a la convocatoria oficial para la próxima Fecha FIFA. Según información que pudo saber Claro Sports, el mediocampista estaría en la prelista para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica.

Este procedimiento es obligatorio para los jugadores que militan fuera del país y no garantiza la convocatoria definitiva, pero sí indica que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre lo tiene contemplado para integrar la lista final.

Fidalgo se volvió elegible para representar a México el pasado 2 de febrero tras completar su proceso de naturalización. Desde entonces, su nombre ha estado en el radar del Tricolor, especialmente por el buen nivel que mostró en el América, equipo del que llegó a ser capitán y con el cual consiguió un histórico tricampeonato.

El seguimiento del cuerpo técnico quedó claro recientemente cuando Javier Aguirre asistió al partido entre Betis y Getafe para observar de cerca al mediocampista. La intención es evaluar si el jugador puede convertirse en una alternativa en una posición que hoy presenta varias ausencias.

¿Fidalgo, al rescate ante las lesiones en el Tricolor?

Marcel Ruiz, lesionado en el duelo ante San Diego. | Iamgo7.

Todo apuntaba que Álvaro Fidalgo se convertiría en el invitado de honor para la fiesta que la selección mexicana planea realizar el próximo 28 de marzo ante Portugal en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, no obstante, las lesiones han complicado el panorama.

El Tricolor tiene lastimados a Edson Álvarez, Gilberto Mora, Luis Romo y, más recientemente, a Marcel Ruiz, quien sufrió una lesión en la rodilla durante el partido entre San Diego FC y Toluca en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Si a los lesionados le sumamos la baja de juego de jugadores como Erick Sánchez, Obed Vargas y Alexis Gutiérrez, Javier Aguirre tiene un verdadero problema. El Vasco tiene jugadores de perfil defensivo en gran momento como lo es Erik Lira de Cruz Azul o Denzell García de Bravos de Juárez, sin embargo, llegaría al encuentro ante Portugal con las ‘piezas contadas’ en cuestión ofensiva y de creación de peligro.

En estas posiciones destacan Orbelín Pineda y Carlos Rodríguez, futbolistas con experiencia en selección nacional, pero que, a su vez, también han sido muy criticados por la prensa y afición. Es aquí donde se alza la figura de Álvaro Fidalgo.

Fidalgo, a demostrar su valía

Javier Aguirre observa a Álvaro Fidalgo. | Imago 7

Con las bajas mencionadas y los pocos jugadores ofensivos, El Vasco Aguirre podría echar mano de Álvaro Fidalgo que, ante un escenario inmejorable, podría acabar con todas las dudas a su alrededor y tener un debut que, incluso, le asegure su lugar en la próxima Copa del Mundo.

“México me cambió la vida para siempre. Es imposible no sentirme uno más. Si en algún momento me toca representar a México, voy a dejar la vida”, si a sus cualidades técnicas le sumamos estas palabras donde El Maguito expresa su deseo de representar a la selección podríamos estar ante el inicio de un nuevo romance entre el futbolista y la afición mexicana.

Con la convocatoria oficial cada vez más cerca, el mediocampista del Real Betis podría recibir su primera gran oportunidad con el Tricolor la selección mexicana en un momento donde el equipo azteca busca soluciones en el mediocampo rumbo al Mundial de 2026.

