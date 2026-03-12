¡La Finalissima apunta a Madrid! El Bernabéu albergaría el partido entre Argentina y España

Solo faltaría definir algunos temas de seguridad en la capital española para hacer oficial el compromiso

El Estadio Santiago Bernabéu sería la sede de La Finalissima | Reuters

Todo parece indicar que la Finalissima ya tiene nueva sede. El duelo entre Argentina y España se llevaría a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, luego de suspenderse el enfrentamiento que en un inicio estaba programaba para realizarse en Doha, Qatar el 27 de marzo, pero el cual se tuvo que mover de ahí por el conflicto que estalló en Medio Oriente.

De acuerdo con información del Diario As, la casa del Real Madrid sería la sede elegida para recibir a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, ya que lo consideran el escenario ideal para albergar este compromiso de gran importancia a nivel mundial.

La Finalissima se iba disputar en la capital catarí, pero debido a los últimos acontecimientos en dicho país, el cual se mantiene alerta por el conflicto bélico que se vive en el Medio Oriente en estos momentos. Incluso las fuerzas armadas de la nación han tenido que actuar para evitar ataques con drones y mísiles balísticos, por lo que se decidió suspender el duelo para salvaguardar la integridad de los futbolistas y los aficionados que tendrían planeado hacer el viaje.

La selección española había pedido que el juego se celebrara en Europa, siendo Roma y Lisboa las primeras alternativas para recibir el choque entre campeones de Conmebol y UEFA, siendo ésta última la que consideraría el Estadio Santiago Bernabéu el inmueble ideal para disputarse el compromiso.

Todo estaría hecho para organizar el enfrentamiento en la capital española, solo habría que definir algunos tema de seguridad, pues en ese mismo día se llevará a cabo el amistoso entre Marruecos y Ecuador en el Estadio Metropolitano. Por lo que se tendría que prever las medidas de seguridad a tomar para poder albergar dos partidos de esa magnitud en un mismo día.

No sería la primera vez que la casa del Real Madrid tenga que salir a flote para administrar un partido de gran relevancia como La Finalissima, pues en el 2018 recibió la final de la Copa Libertadores entre Boca y River Plate tras los problemas de violencia que se vivieron en Argentina por dicho compromiso. Al final, el Millonario se impuso y levantó el cetro en el recinto de la capital española.

Pese a esto, el periodista argentino Gastón Edul, informó que la AFA no estaría de acuerdo en disputar el juego en dicho lugar. Por lo que Conmebol le notificaría la inconformidad de la Asociación Argentina de Fútbol a la UEFA en las próximas horas. Una situación que tendría en el aire la definición de la nueve sede del encuentro.

A falta de hacerse oficial o conocerse un nuevo lugar, el duelo entre España y Argentina reditará el que se llevó a cabo entre ambos países en el 2018, donde La Furia se impuso por goleada de 6-1 a la Albiceleste. Curiosamente, ese encuentro se llevó a cabo en Madrid, pero en el Estadio Metropolitano.

