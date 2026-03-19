Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, en vivo la semifinal 1 de la Fase Nacional categoría 11-12

Vive toda la emoción de la Liga Telmex Telcel de Béisbol en las pantallas de Claro Sports

La primera semifinal de la Fase Nacional de Liga Telmex Béisbol promete ser un espectáculo inolvidable, con dos equipos luchando por el pase a la gran final del torneo. En este duelo lleno de emoción y estrategia, los jugadores dejarán todo en el campo en busca de la victoria, mostrando lo mejor de su talento y determinación. Cada lanzamiento, cada bateo y cada jugada defensiva será crucial para definir al primer finalista de la temporada. Con una atmósfera cargada de tensión y adrenalina, la semifinal promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos, mientras los equipos se enfrentan en una batalla sin cuartel por el título. Disfruta toda la actividad de este emocionante torneo juvenil a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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