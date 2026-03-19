Santa Fe, contra las cuerdas en la Liga BetPlay 2026-I

Para lograr estar presente en las finales de este semestre, Santa Fe deberá ganar seis de ocho partidos que le quedan por liga.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe | Vizzor

La realidad santafereña deja mucho que desear. Un equipo que comenzó pisando muy fuerte este 2026 con la obtención de la Superliga pasando por encima del Junior de Barranquilla, se ha caído por completo. Pablo Repetto vive un presente muy cuestionado en la dirección técnica de club, sin resultados y sin juego.

Después del empate a un gol entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Los ‘cardenales’ quedaron ubicados en la decimocuarta posición de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.12 puntos en 11 partidos jugados y una diferencia de gol de -2, tiene al ‘león’ por fuera de los primeros ocho lugares.

Viéndose tan atrás en la clasificación y ad portas de descubrir sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el panorama se pone más que complejo. Para poder estar presente en las finales de este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano, los bogotanos deberán llegar a los 30 puntos, es decir, ganar seis de los próximos ocho partidos.

Todos los resultados de Santa Fe por Liga BetPlay 2026-I

Solamente dos victorias 11 partidos jugados tienen a Pablo Repetto entre más sombras que luces en el banquillo capitalino. Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla, han sido los únicos equipos a los que ha podido superar el elenco dirigido por el técnico uruguayo.

Santa Fe 1-1 Águilas Doradas.

Once Caldas 1-1 Santa Fe.

Santa Fe 2-2 Deportivo Pereira.

Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe.

Fortaleza 1-1 Santa Fe.

América de Cali 1-0 Santa Fe.

Jaguares de Córdoba 3-1 Santa Fe.

Santa Fe 2-1 Junior.

Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.

Santa Fe 1-1 Alianza.

Deportivo Cali 1-1 Santa Fe.

Partidos restantes de Santa Fe en Liga BetPlay 2026-I

Después de haber jugado contra los rivales menos tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano, el ‘león’ ahora se verá enfrentado a un calendario de bastante exigencia. Deportivo Independiente Medellín, Tolima, Millonarios, Pasto e Inter de Bogotá, los rivales con mayor peso en la antesala.

Santa Fe vs DIM | Fecha 13.

Atlético Bucaramanga vs Santa Fe | Fecha 14.

Santa Fe vs Llaneros | Fecha 15.

Deportes Tolima vs Santa Fe | Fecha 10.

Millonarios vs Santa Fe | Fecha 16.

Santa Fe vs Cúcuta Deportivo | Fecha 17.

Deportivo Pasto vs Santa Fe | Fecha 18.

Santa Fe vs Internacional de Bogotá | Fecha 19.

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