Comunicaciones sonríe por una pésima noticia que recibió Fantasma Figueroa

Se especulaba con una posible salida del entrenador chileno.

Fantasma Figueroa quería dirigir a la Universidad de Chile | @CremasOficial

Comunicaciones recibió un giro inesperado que, aunque en lo personal puede significar un golpe para su entrenador, en lo deportivo termina siendo una excelente noticia para el club. Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien había dejado abierta la posibilidad de salir al extranjero en los últimos días, finalmente no será opción para dirigir a la Universidad de Chile, lo que garantiza su continuidad al frente del equipo crema en un momento clave del Torneo Clausura 2026.

Según precisiones de Bolavip, el nombre del técnico chileno había tomado fuerza en el plano internacional luego de que él mismo reconociera su interés en escuchar ofertas, dejando en claro que no cerraba la puerta a una posible salida. “Uno nunca puede decirle no a nadie”, había expresado, generando cierta incertidumbre en el entorno de Comunicaciones, que veía cómo su entrenador comenzaba a sonar con fuerza fuera del país.

Sin embargo, esa posibilidad se diluyó rápidamente. Desde Chile confirmaron que la Universidad de Chile ya tiene un acuerdo verbal con el argentino Fernando Gago, descartando por completo la opción de Figueroa. La decisión del club sudamericano evidencia que el “Fantasma” nunca fue una prioridad dentro del proyecto deportivo que buscan construir.

La felicidad de Comunicaciones

Lejos de representar un problema, este escenario termina beneficiando directamente a Comunicaciones. La continuidad de Figueroa aparece como un factor clave para sostener el buen momento del equipo, que pasó de luchar por la permanencia a convertirse en protagonista del Clausura 2026.

El impacto del entrenador ha sido inmediato. Tras un Apertura 2025 complicado, en el que los Cremas terminaron como el peor equipo, el equipo dio un giro total en este torneo y hoy comparte el liderato con Cobán Imperial con 25 puntos. Incluso, con la caída de Cobán ante Marquense en el inicio de la jornada 14, Comunicaciones tiene la oportunidad de quedar como único líder si logra un resultado positivo frente a Antigua GFC en el estadio Cementos Progreso.

Así, lo que parecía una posible salida que podía desestabilizar al equipo, terminó convirtiéndose en una noticia que fortalece al plantel. Comunicaciones mantiene a su entrenador en el mejor momento de la temporada y se ilusiona con seguir peleando en lo más alto del campeonato.

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