José Nasazzi: el ‘Gran Capitán’ de Uruguay

José Nasazzi, capitán de Uruguay en 1930, fue el primer futbolista en alzar la Copa del Mundo y el líder que convirtió al Mariscal en leyenda eterna

Por: David Fragoso

Estamos a 84 días de la Copa del Mundo. Cuando se trata de historia, se tiene que mencionar a Uruguay, el país que puso la primera piedra para las máximas competiciones del fútbol global. José Nasazzi fue el encargado de dirigir a ese equipo, convirtiéndose en uno de los primeros referentes del balompié charrúa.

Llegó al profesionalismo en 1918, cuando tenía 17 años, y aún no había un campeonato de fútbol oficial a nivel global, sino que lo más cercano eran los Juegos Olímpicos, mismos que ya había conquistado Uruguay en 1924 y 1928, justamente con Nasazzi en el plantel. La ‘garra charrúa’ iba de la mano del ‘Gran Capitán‘ del combinado celeste.

Para el momento en que la FIFA comenzó a fungir como el ente organizador de la Copa del Mundo en 1930, José Nasazzi ya estaba consagrado, era el ‘Mariscal’, el encargado de comandar a la escuadra uruguaya. Con él portando el gafete de capitán, saltaron a la cancha del Estadio Centenario en la primera edición para vencer 1-0 a Perú y 4-0 a Rumanía en la fase de grupos.

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Luego de sortear las semifinales aplastando 6-1 a Yugoslavia, llegó el gran reto para la ‘garra charrúa’ ante Argentina, en la que el liderazgo de José Nasazzi se vio reflejado al llevar firme a los suyos desde el silbatazo inicial, pero, sobre todo, después de 45 minutos. Se fueron al descanso con el marcador en contra de 1-2, pero reaccionaron en la segunda mitad para imponerse 4-2 y firmar su primer campeonato del mundo.

José Nasazzi, como gran capitán, líder y zaguero central, defendía su camiseta como si fuera la patria misma. Fue una barrera en la zaga de su equipo que solamente permitió tres goles en todo el certamen. Aun así, el ‘Mariscal’ no rehuía a la responsabilidad de salir con la pelota dominada, de distribuir el juego y de ser insignia en la seguridad del balón.

Uruguay tuvo una época dorada en la génesis del fútbol tal como lo conocemos hoy en día. A finales de la década de los 20 e inicios de los 30, nadie dominaba el deporte como lo hacía el combinado celeste, y mucho se debió a figuras como José Nasazzi, que los llevó a la gloria y con quien forjaron en carne viva lo que es la ‘garra charrúa’.

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El conteo de los más grandes futbolistas continúa, y en el puesto 84 aparece José Nasazzi, una leyenda fundacional del fútbol mundial. Su presencia en esta lista reconoce al capitán que abrió la historia de los campeones del mundo y convirtió el liderazgo defensivo en una forma de trascender.

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