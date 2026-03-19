Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 18 de marzo de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el 18 de marzo.
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Los juegos del azar no dan tregua en Colombia. Los ‘cafeteros’ continúan con la firme ilusión de despertar y ser uno de los felices de ganadores de alguna de las loterías o chances colombianas. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del miércoles 18 de marzo.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4840.
- Premio mayor: 9.000 millones de pesos.
- Número: 1983.
- Serie: 042.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3291.
- Premio mayor: 1.800 millones de pesos.
- Número: 6597.
- Serie: 008.
Lotería del Manizales
- Sorteo: 4947.
- Premio mayor: 2.600 millones de pesos.
- Número: 9341.
- Serie: 154.
Resultados de chances, miércoles 18 de marzo:
- Dorado: Mañana 1388 – La 5ta 9 – Tarde 0275 – La 5ta 8
- Culona: Día 1742 – Noche 4122
- Astro Sol: 3689 – Signo Libra
- Astro Luna: 2828 – Signo Virgo
- Pijao de Oro: 9170 – La 5ta 0
- Paisita: Día 4172 – La 5ta 6 – Noche 3413
- Chontico: Día 3855 – La 5ta 4 – Noche 8984 – La 5ta 1
- Cafeterito: Tarde 6627 – La 5ta 8 – Noche 0027 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 6726 – La 5ta 1 – Noche 4819 – La 5ta 5
- Cash Three: Día 978 – Noche 585
- Play Four: Día 9109 – Noche 0971
- Samán: Día 6797
- Caribeña: Día 6624 – La 5ta 7 – Noche 3837 – La 5ta 4
- Motilón: Tarde 3784 – La 5ta 3 – Noche 2136 – La 5ta 1
- Fantástica: Día 7023 – La 5ta 8 – Noche 8402 – La 5ta 2
- Antioqueñita: Día 4008 – La 5ta 1 – Tarde 6465 – La 5ta 9
- Win 4: 8960
- Evening: 9130
¿Qué hacer si se gana un premio?
La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.
Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.