Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 18 de marzo de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el 18 de marzo.

Resultados loterías: sorteos del 18 de marzo | Foto: referencial

Los juegos del azar no dan tregua en Colombia. Los ‘cafeteros’ continúan con la firme ilusión de despertar y ser uno de los felices de ganadores de alguna de las loterías o chances colombianas. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del miércoles 18 de marzo.

Lotería del Valle

Sorteo: 4840.

4840. Premio mayor: 9.000 millones de pesos.

9.000 millones de pesos. Número: 1983.

1983. Serie: 042.

Sorteo: 3291.

3291. Premio mayor: 1.800 millones de pesos.

1.800 millones de pesos. Número: 6597.

6597. Serie: 008.

Lotería del Manizales

Sorteo: 4947.

4947. Premio mayor: 2.600 millones de pesos.

2.600 millones de pesos. Número: 9341.

9341. Serie: 154.

Resultados de chances, miércoles 18 de marzo:

Dorado: Mañana 1388 – La 5ta 9 – Tarde 0275 – La 5ta 8

Mañana 1388 – La 5ta 9 – Tarde 0275 – La 5ta 8 Culona: Día 1742 – Noche 4122

Día 1742 – Noche 4122 Astro Sol: 3689 – Signo Libra

3689 – Signo Libra Astro Luna: 2828 – Signo Virgo

2828 – Signo Virgo Pijao de Oro: 9170 – La 5ta 0

9170 – La 5ta 0 Paisita: Día 4172 – La 5ta 6 – Noche 3413

Día 4172 – La 5ta 6 – Noche 3413 Chontico: Día 3855 – La 5ta 4 – Noche 8984 – La 5ta 1

Día 3855 – La 5ta 4 – Noche 8984 – La 5ta 1 Cafeterito: Tarde 6627 – La 5ta 8 – Noche 0027 – La 5ta 4

Tarde 6627 – La 5ta 8 – Noche 0027 – La 5ta 4 Sinuano: Día 6726 – La 5ta 1 – Noche 4819 – La 5ta 5

Día 6726 – La 5ta 1 – Noche 4819 – La 5ta 5 Cash Three: Día 978 – Noche 585

Día 978 – Noche 585 Play Four: Día 9109 – Noche 0971

Día 9109 – Noche 0971 Samán: Día 6797

Día 6797 Caribeña: Día 6624 – La 5ta 7 – Noche 3837 – La 5ta 4

Día 6624 – La 5ta 7 – Noche 3837 – La 5ta 4 Motilón: Tarde 3784 – La 5ta 3 – Noche 2136 – La 5ta 1

Tarde 3784 – La 5ta 3 – Noche 2136 – La 5ta 1 Fantástica: Día 7023 – La 5ta 8 – Noche 8402 – La 5ta 2

Día 7023 – La 5ta 8 – Noche 8402 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 4008 – La 5ta 1 – Tarde 6465 – La 5ta 9

Día 4008 – La 5ta 1 – Tarde 6465 – La 5ta 9 Win 4: 8960

8960 Evening: 9130

¿Qué hacer si se gana un premio?

La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.

Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.

Te puede interesar: