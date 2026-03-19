Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 18 de marzo de 2026

En Claro Sports se pueden enterar de los números ganadores para el miércoles 18 de marzo.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Baloto y Baloto Revancha son dos de los juegos de azar más famosos del territorio colombiano. Los colombianos viven pendiente día a día para ver si son los felices ganadores del gran premio que sortea esta lotería. En Claro Sports les traemos todos los detalles del sorteo del 18 de marzo.

Resultados de Baloto hoy, 18 de marzo

Números ganadores: 18 – 20 – 21 – 29 – 35 – 11

18 – 20 – 21 – 29 – 35 – Nuevo acumulado: $28.000 millones de pesos.

Resultado Baloto 18 de marzo | baloto.com

Resultados de Baloto Revancha hoy, 18 de marzo

Números ganadores: 04 – 08 – 14 – 17 – 18 – 12

04 – 08 – 14 – 17 – 18 – Nuevo acumulado: $18.500 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 18 de marzo | baloto.com

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Tanto Baloto, como su modalidad de Revancha, tiene como meta escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una superbalota que va entre 1 y 16. Es importante saber que, con Revancha, usted le apuesta a la posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Se podrá llevar ciertos montos de dinero, todo dependiendo de la cantidad de aciertos.

Hay dos vías. Usted puede escoger los números a jugar, o en su defecto, desde lo automático, el sistema le arrojará automáticamente las cifras.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Para participar en el juego, hay puntos disponibles en diversos tipos de comercio, tales como tiendas de barrio, oficinas de trámites, supermercados y almacenes de cadena. Los establecimientos se identifican con el logotipo de Baloto en la entrada, o de lo contrario, se podrá registrar en el sitio web y jugarlo con un pago en línea.

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