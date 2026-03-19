Pico y placa en Bogotá para este viernes, 20 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports pueden informarse sobre cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa este viernes 20 de marzo en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

El pico y placa se ha establecido como la medida por la que ha optado Bogotá para tratar de regular el tráfico pesado de la capital de la república. La movilidad es un problema constante en la ciudad más importante de Colombia. En Claro Sports le contamos todo los detalles de esta restricción.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes, 20 de marzo de 2026?

La restricción determinada por el sistema rotativo intercalado indica que el turno de la restricción les corresponde a los vehículos particulares que tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos deberán quedarse sin circular por las calles de la capital la mayor parte del día.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como viene siendo costumbre, los horarios cobijan la mayor parte del día y llevan a que los conductores de los vehículos con restricción deban buscar medios alternativos o que organicen sus trayectos por fuera del horario. La prohibición de da entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

De entrada, los vehículos particulares que no deben acogerse a la restricción son las motocicletas y los carros con motor eléctrico. Después, aparece la posibilidad de pagar el pico y placo solidario para tener el permiso de circulación. Aquellos vehículos que estén destinados a servicios médicos, desplazamiento de personas en condición de discapacidad, prensa o seguridad son aptos para tramitar un salvoconducto antes las autoridades de tránsito.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La sanción actual se tasa en 15 salarios mínimos legales diarios, que equivalen a $875.452 pesos colombianos, por medio de un comparendo. La consecuencia más incómoda es que el vehículo que sea sorprendido evadiendo la medida será inmovilizado, lo cual aumenta los costos por concepto de parqueadero en patios y el servicio de grúa.

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