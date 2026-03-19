América mantiene su vuelo irregular tanto en Liga MX como en Concachampions

El conjunto de André Jardine se ha caracterizado por tener picos de rendimiento muy buenos… y también muy malos

América vive un momento irregular tanto en el Clausura 2026 de la Liga MX, como en la Concacaf Champions Cup 2026, donde, pese a conseguir recientemente su pase a la ronda de cuartos de final al eliminar a Philadelphia Union, ha dejado dudas en su funcionamiento. En ambos certámenes, Las Águilas han combinado victorias contundentes con derrotas y empates que han generado críticas hacia el equipo dirigido por André Jardine.

Todo inició en la Liga MX donde el conjunto azulcrema tardó en arrancar ya que no consiguió su primera victoria sino hasta la jornada 4 ante Necaxa (2-0). Antes de eso, acumuló empates sin goles ante Tijuana y Pachuca, además de una derrota frente al Atlético de San Luis (0-2) que puso la lupa sobre las acciones del conjunto americanista muy temprano en el año.

Tras ese arranque, América suma una victoria ante Olimpia de Honduras en Concachampions (ida de la primera ronda), así como un triunfo por la mínima ante Monterrey. Lo anterior significaban tres triunfos al hilo y un cuarto juego sin perder pero ese juego fue un 0-0 ante Olimpia, un equipo muy por debajo de la jerarquía del América que le vino a sacar un empate en el Ciudad de los Deportes que dejó con un sabor amargo a la afición del cuadro de Coapa.

Esta situación se agrava tras perder el Clásico Nacional ante Chivas… antes de retomar su vuelo al golear al Puebla como visitantes (0-4). Sin embargo, el caer como local en partidos seguidos ante Tigres (1-4) y FC Juárez (1-2) reactivaron las críticas, especialmente por tratarse de partidos en los que no mostró un estilo de juego reconocible, sobre todo, tras varios torneos con André Jardine.

La derrota ante los Bravos el 4 de marzo fue la última del equipo azulcrema hasta la fecha. Las Águilas volaron en casa de Querétaro y en el Ciudad de los Deportes ante Mazatlán por Liga MX, resultados que los ubican en el séptimo puesto general con 17 puntos. No obstante, los comentarios y críticas continúan puesto que, a pesar de avanzar a la ronda de cuartos de final tras eliminar al Philadelphia Union, lo hicieron ante un equipo que no ha ganado en la actual temporada de la MLS y que estuvo a un gol de eliminarlos todo por un bajón que tuvieron en el segundo tiempo del duelo de vuelta y que Jardine hizo referencia en su conferencia de prensa.

¿Qué dijo André Jardine sobre el rendimiento irregular del América?

Jardine celebra el pase a cuartos, pero critica el bajo nivel del América. Imago 7

André Jardine fue autocrítico tras el partido ante Philadelphia. “Hay realmente poco para celebrar más allá del pase a cuartos de final… en el vestidor fui duro con los jugadores y no hay ninguno que esté feliz con la actuación del segundo tiempo”, declaró.

El técnico brasileño reconoció que el equipo dejó escapar la posibilidad de cerrar la serie antes. “En el primer tiempo generamos para cerrar, pero nos faltó eficiencia. En el segundo tiempo, el gol de Philadelphia nos creó intranquilidad”, explicó.

Más allá de los resultados, la principal preocupación radica en los bajones de rendimiento durante los partidos. Jardine fue claro al respecto: “El pase es lo importante, pero la actuación en general nos deja preocupados”.

Más allá de que América se mantiene con vida en ambos torneos, su irregularidad lo ha colocado bajo presión. Su próximo rival es Pumas, en una edición más del Clásico Capitalino donde buscarán su quinta victoria en fila para demostrar que su vuelo se ha recompuesto y, sobre todo, para tratar de competir por el título en la Liga MX y aspirar a conquistar la Concachampions el gran objetivo de todo el americanismo en este 2026.

Resultados de América en el Clausura 2026 y Concachampions 2026

Estos han sido los resultados del América en lo que va del 2026:

Jornada 1 | Tijuana 0-0 América

Jornada 2 | América 0-2 San Luis

Jornada 3 | Pachuca 0-0 América

Jornada 4 | América 2-0 Necaxa

Primera fase ida | Olimpia 1-2 América | Concachampions

Jornada 5 | América 1-0 Monterrey

Primera fase vuelta | América 0-0 Olimpia | Concachampions

Jornada 6 | Chivas 1-0 América

Jornada 7 | Puebla 0-4 América

Jornada 8 | América 1-4 Tigres

Jornada 9 | América 1-2 FC Juárez

Jornada 10 | Querétaro 1-2 América

Octavos ida | Philadelphia 0-1 América | Concachampions

Jornada 11 | América 2-0 Mazatlán

Octavos vuelta | América 1-1 Philadelphia Union | Concachampions

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