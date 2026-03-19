Agenda deportiva del 19 al 22 de marzo: Europa League, Conference League, Isaac del Toro y mucho más
Un fin de semana con deportes para todos los gustos y emociones garantizadas
Un nuevo fin de semana de marzo llega lleno de emociones y deportes para todos los gustos. Del jueves 19 al domingo 22 de marzo, la agenda deportiva estará cargada de eventos destacados que harán vibrar a los aficionados. Desde los octavos de final en la Europa League y la Conference League, hasta la emoción de la NBA, el béisbol y el golf, no faltarán los momentos que mantendrán a todos al borde de sus asientos. Además, la Fórmula E hará su parada en Madrid con una nueva jornada de clasificación y carreras, mientras que el fútbol nacional continuará con la jornada 12 de la Liga MX.
En Claro Sports, te traemos lo mejor de la acción deportiva con partidos imperdibles como los enfrentamientos en la Europa League entre Friburgo y Genk, Lyon contra Celta, y Roma ante Bolonia. En la Conference League, seguiremos los duelos entre AEK Atenas y NK Celje, y Raków Czestochowa contra Fiorentina. Además, no te puedes perder el fútbol mexicano, con emocionantes encuentros como Necaxa vs Xolos, Mazatlán vs Cruz Azul y el esperado Clásico entre Pumas y América. Por supuesto, también cubriremos la lucha libre con TNA Impact Wrestling y el golf de LIV Golf desde Sudáfrica.
Horarios y dónde ver en vivo todos los partidos, juegos y encuentros destacados
Este fin de semana también estará lleno de acción en otras ligas internacionales, con la Premier League, La Liga, la Serie A y la Ligue 1, donde equipos como Barcelona, Real Madrid, Juventus y Lyon se enfrentarán en busca de victorias clave. En resumen, un fin de semana con deportes para todos los gustos y emociones garantizadas. A continuación, te dejamos la agenda completa, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas de nada.
JUEVES 19 DE MARZO
- 04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Friburgo vs Genk | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Midtjylland vs Nottingham Forest | FOX
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Lyon vs Celta | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Europa League | Roma vs Bolonia | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Aston Villa vs Lille | FOX
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Betis vs Panathinaikos | FOX
- 14:00 | Fútbol | Europa League | Porto vs Stuttgart | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Conference League | AEK Atenas vs NK Celje | FOX
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Raków Czestochowa vs Fiorentina | FOX
- 11:45 | Fútbol | Conference League | AEK Larnaca vs Crystal Palace | Claro Sports
- 11:45 | Fútbol | Conference League | Mainz 05 vs Sigma Olomouc | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Shakhtar vs Lech Poznan | FOX
- 14:00 | Fútbol | Conference League | S. Praga vs AZ Alkmaar | Claro Sports
- 14:00 | Fútbol | Conference League | Rayo Vallecano vs Samsunspor | Claro Sports
- 19:00 | Lucha libre | TNA Impact Wrestling | Claro Sports
VIERNES 20 DE MARZO
- 04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
- 11:30 | Fútbol | Serie A | Cagliari vs Nápoles | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 13:30 | Fútbol | Bundesliga | RB Leipzig vs Hoffenheim | Jornada 27 | Sky Sports
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Udinese | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lens vs Angers | Jornada 27 | FOX
- 14:00 | Fútbol | Premier League | Bournemouth vs M. United | Jornada 31 | HBO Max
- 14:00 | Fútbol | La Liga | Villarreal vs R. Sociedad | Jornada 29 | Sky Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Necaxa vs Xolos | Jornada 12 | Claro Sports
- 19:00 | Softból | Sultanes vs Diablos Rojos | Serie de la Reina | Claro Sports
- 21:06 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Mazatlán vs Cruz Azul | Jornada 12 | Azteca 7
SÁBADO 21 DE MARZO
- 02:50 | Ciclismo | Milán-San Remo (Isaac del Toro) | ESPN y Disney+
- 03:30 | Automovilismo | FIA Fórmula E Madrid | Clasificación | Claro Sports
- 04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
- 06:30 | Fútbol | Premier League | Brighton vs Liverpool | Jornada 31 | FOX
- 07:00 | Fútbol | La Liga | Elche vs Mallorca | Jornada 29 | Sky Sports
- 07:30 | Automovilismo | FIA Fórmula E Madrid | Carrera | Claro Sports
- 09:00 | Fútbol | Premier League | Fulham vs Burnley | Jornada 31 | FOX
- 09:15 | Fútbol | La Liga | Espanyol vs Getafe | Jornada 29 | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | Premier League | Everton vs Chelsea | Jornada 31 | HBO Max
- 11:30 | Fútbol | La Liga | Osasuna vs Girona | Jornada 29 | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | La Liga | Levante vs Oviedo | Jornada 29 | Sky Sports
- 14:00 | Fútbol | Premier League | Leeds vs Brentford | Jornada 31 | FOX
- 14:00 | Fútbol | La Liga | Sevilla vs Valencia | Jornada 29 | Claro Sports
- 17:00 | Softból | Sultanes vs Diablos Rojos | Serie de la Reina | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Atlas vs Gallos Blancos | Jornada 12 | FOX One
- 17:00 | Fútbol | Ascenso MX – Clausura | Atlante vs Dorados | Jornada 11 | AYM Sports
- 17:00 | Fútbol | Ascenso MX – Clausura | Irapuato vs Cancún | Jornada 11 | AYM Sports
- 19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Atlético San Luis vs León | Jornada 12 | ESPN y Disney+
- 19:05 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Rayados vs Chivas | Jornada 12 | TUDN y Vix
- 21:10 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Pumas vs América | Jornada 12 | TUDN y Vix
DOMINGO 22 DE MARZO
- 04:15 | Golf | LIV Golf Sudáfrica | Claro Sports
- 05:30 | Fútbol | Serie A | Como 1907 vs Pisa | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 06:00 | Fútbol | Premier League | Newcastle vs Sunderland | Jornada 31 | HBO Max
- 07:00 | Fútbol | La Liga | Barcelona vs Rayo | Jornada 29 | Sky Sports
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Bolonia vs Lazio | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 08:00 | Fútbol | Serie A | Atalanta vs Verona | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 08:15 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Nottingham Forest | Jornada 31 | DAZN
- 08:15 | Fútbol | Premier League | Aston Villa vs West Ham | Jornada 31 | HBO Max
- 08:30 | Fútbol | Bundesliga | Mainz 05 vs Eintracht Fr. | Jornada 27 | Sky Sports
- 09:15 | Fútbol | La Liga | Celta vs Alavés | Jornada 29 | Sky Sports
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | París FC vs Le Havre | Jornada 27 | FOX One
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Marsella vs Lille | Jornada 27 | FOX One
- 10:15 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Metz | Jornada 27 | FOX One
- 11:00 | Fútbol | Serie A | Roma vs Lecce | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 11:30 | Fútbol | La Liga | Athletic vs Betis | Jornada 29 | Sky Sports
- 11:30 | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Inter | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 13:45 | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Inter | Jornada 30 | ESPN y Disney+
- 14:00 | Fútbol | La Liga | Real Madrid vs Atlético | Jornada 29 | Sky Sports
- 14:00 | Softból | Sultanes vs Diablos Rojos | Serie de la Reina | Claro Sports
- 15:00 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers | NBA League Pass
- 16:00 | Básquetbol | NBA | Sacramento Kings vs Brooklyn Nets | NBA League Pass
- 17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Pachuca vs Toluca | Jornada 12 | FOX One
- 17:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Santos Laguna vs Puebla | Jornada 12 | TUDN y Vix
- 17:00 | Fútbol | Ascenso MX – Clausura | Jaiba Brava vs Tlaxcala | Jornada 11 | FOX One
- 17:30 | Básquetbol | NBA | New York Knicks vs Washington Wizards | NBA League Pass
- 18:00 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics vs Minnesota Timberwolves | NBA League Pass
- 19:00 | Fútbol | Liga MX – Clausura | Bravos vs Tigres | Jornada 12 | FOX One
- 19:00 | Básquetbol | NBA | Phoenix Suns vs Toronto Raptors | NBA League Pass
- 19:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs Mónaco | Jornada 27 | Claro Sports