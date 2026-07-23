LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 23 de julio desde Gran Bretaña

Sigue la primera ronda en directo del torneo de golf en el JCB Golf & Country Club

Tras el último Major de la temporada, The Open, vuelve la actividad de LIV Golf. Este jueves 23 de julio se juega la primera ronda en el JCB Golf & Country Club para LIV Golf Gran Bretaña.

Primer evento de LIV Golf desde inicios del mes de julio y en el que podríamos ver coronarse a un campeón. El español Jon Rahm, con 928.5 puntos, lograría su tercer título individual consecutivo si gana y Bryson DeChambeau, segundo en la general con 644.4, no queda segundo.

La primera jornada dará inicio en punto este jueves 23 de julio a las 6:15 a.m., tiempo del centro de México, y lo puedes seguir en territorio mexicano en vivo por Claro Sports.

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